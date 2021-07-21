В оточенні одних із найбільших міст Китаю – Шеньчженю, Гуанчжоу та Макао – посеред зони вільної торгівлі завершується будівництво приголомшливого хмарочоса.

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Автором проєкту є архітектурна студія Aedas.



Шикарний проєкт / Фото Designboom

Комплекс стане чудовим доповненням до зростаючого ділового району. Тут планують відкрити торгові та офісні приміщення, а також ряд житлових резиденцій на верхніх поверхах.



Чарівна вежа / Фото Designboom

Хмарочос має зигзагоподібну форму, його сусідами є гори, у взаємодії з якими цей комплекс виглядає просто вражаюче.



Неймовірне місце / Фото Designboom

Ландшафтний дизайн зосереджений навколо набережної культури району. Автори проєкту планують створити зелений оазис поряд із вежами.

Новий проєкт стане черговою прикрасою міста, яка стане важливим елементом архітектурної спадщини Китаю.