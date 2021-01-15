Будьте обережні: ці помилки зіпсують ваш ремонт назавжди
Перед початком реконструкції свого житла обов'язково дізнайтеся, які тренди зараз актуальні, а що давно вийшло з моди. Це допоможе зробити якісний і довговічний ремонт.
Про можливі помилки в ремонті завжди краще знати наперед. Дизайнерка Олена Кузина у своєму блозі в Instagram розповідає, чого треба уникати в сучасних інтер'єрах.
Цікаво Яким буде інтер'єр у 2021 році: 6 головних прогнозів про дизайн
Не робіть яскраву декоративну штукатурку на стінах
Яскрава штукатурка візуально зменшує простір / Фото Pinterest
Краще використовуйте фарбу пастельних відтінків, нейтральні шпалери або стінові панелі.
Багаті штори з ламбрекенами давно залишилися в минулому
Такі штори вже не актуальні / Фото Extra-room
Навіть не витрачайте свій час і гроші – сьогодні в моді мінімалістичні варіанти.
Єдиний стиль, де такі штори ще допустимі – 100% класика.
Кухонний куточок
Замість кухонного куточка краще оберіть невеликий стіл та два-три стільці / Фото Letromebel
Не плануйте його у своїй квартирі. Навіть у найменшій кухні можна розмістити стіл з кількома стільцями, а про куточок краще забути. Куточки вже не в моді, та й сидіти на них незручно.
Зробити хороший інтер'єр зі смугастими або квітковими шпалерами може тільки дизайнер
Неправильно підібрані шпалери можуть зіпсувати інтер'єр / Фото Houzz
Якщо ви робите ремонт самотужки, краще придбайте однотонні шпалери, або варіанти з геометричними візерунками. Або просто пофарбуйте стіни.
Обережно з барною стійкою
Застаріла барна стійка псує враження від ремонту / Фото Flagma
Ці меблі користуються великою популярністю. На барній стійці зручно снідати або приймати гостей. Але будьте обережні – моделі з металічною штангою залишилися в минулому. Не купуйте їх. Найкраще – замовити барну стійку, що ідеально пасуватиме до кольору та матеріалу кухонних фасадів.
Звісно, мода міняється швидко і слідкувати за усіма тенденціями досить непросто. Але пам'ятайте, що мінімалізм та прості рішення будуть актуальними завжди.
Читайте Білий рояль на фермі: як виглядає заміський будинок пари акторів у США
Поділитися новиною