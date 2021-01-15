Перед початком реконструкції свого житла обов'язково дізнайтеся, які тренди зараз актуальні, а що давно вийшло з моди. Це допоможе зробити якісний і довговічний ремонт.

Про можливі помилки в ремонті завжди краще знати наперед. Дизайнерка Олена Кузина у своєму блозі в Instagram розповідає, чого треба уникати в сучасних інтер'єрах.

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Не робіть яскраву декоративну штукатурку на стінах



Яскрава штукатурка візуально зменшує простір / Фото Pinterest

Краще використовуйте фарбу пастельних відтінків, нейтральні шпалери або стінові панелі.

Багаті штори з ламбрекенами давно залишилися в минулому



Такі штори вже не актуальні / Фото Extra-room

Навіть не витрачайте свій час і гроші – сьогодні в моді мінімалістичні варіанти.

Єдиний стиль, де такі штори ще допустимі – 100% класика.

Кухонний куточок



Замість кухонного куточка краще оберіть невеликий стіл та два-три стільці / Фото Letromebel

Не плануйте його у своїй квартирі. Навіть у найменшій кухні можна розмістити стіл з кількома стільцями, а про куточок краще забути. Куточки вже не в моді, та й сидіти на них незручно.

Зробити хороший інтер'єр зі смугастими або квітковими шпалерами може тільки дизайнер



Неправильно підібрані шпалери можуть зіпсувати інтер'єр / Фото Houzz

Якщо ви робите ремонт самотужки, краще придбайте однотонні шпалери, або варіанти з геометричними візерунками. Або просто пофарбуйте стіни.

Обережно з барною стійкою



Застаріла барна стійка псує враження від ремонту / Фото Flagma

Ці меблі користуються великою популярністю. На барній стійці зручно снідати або приймати гостей. Але будьте обережні – моделі з металічною штангою залишилися в минулому. Не купуйте їх. Найкраще – замовити барну стійку, що ідеально пасуватиме до кольору та матеріалу кухонних фасадів.

Звісно, мода міняється швидко і слідкувати за усіма тенденціями досить непросто. Але пам'ятайте, що мінімалізм та прості рішення будуть актуальними завжди.

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