Якщо плануєте робити ремонт, дізнайтеся про те, які рішення можуть зіпсувати загальне враження від інтер'єру.

Українська дизайнерка Наталя Руснак у своєму Instagram розповідає про деталі, що можуть зіпсувати навіть дорогий ремонт.

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Комплекти меблів



Купувати комплекти меблів вже неактуально / Фото kiev-mebel.com

Так, вам не здалося. Поєднання шафи з комодом, або дивана з кріслами вже не в моді. Натомість дизайнери радять обирати різні кольори, стилі й фактури.

Вимикачі та розетки



Неправильно підібрані розетки зіпсують враження від інтер'єру / Фото energywest.com.ua

На них краще не економити. Ці невеликі аксесуари здатні зіпсувати враження від ремонту. Обирайте варіанти, що не будуть вибиватися з загальної картинки інтер'єру.

Пластиковий плінтус



Краще обирати дерев'яний плінтус / Фото Bouw

Зробить ваш ремонт візуально дешевим. Краще замінити цей варіант на виріб з натуральних матеріалів: дерев'яний чи навіть з каменю.

Пластиковий піддон в душі



Замість пластикового піддона краще оберіть варіант з плиткою / Фото Dushevayak

Давно застарілий варіант. Краще викласти душ плиткою і відмовитися від піддона взагалі. Таке рішення набагато зручніше та привабливіше.

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Один колір в усій квартирі



У помешканні потрібно робити кольорові акценти / Фото Forestvrn

Так, сьогодні вже не в моді фарбувати стіни усіх кімнат в різні веселкові відтінки. Але і не робіть усе приміщення монохромним. Доберіть яскраві або контрастні акценти, розбавте інтер'єр кольоровими елементами.