Коли робите ремонт самостійно, існує ризик прийняти необдумані рішення, про які потім доведеться шкодувати.

Про поширені прорахунки у плануванні приміщень розповідає дизайнерка Наталія Руснак.

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Повна відсутність планування



Перед початком ремонту потрібно все продумати / Фото 1tmn

Нерідко розуміння того, що вам потрібно, приходить тільки після ремонту. Зазвичай у квартирі не вистачає розеток, джерел світла, шаф тощо.

Сьогодні кожен має в домі чимало ґаджетів, що потребують зарядки. Тому розетки краще зробити із запасом: біля крісел, диванів, робочого місця.

Нехтування переплануванням



Не можна зносити опорні конструкції при переплануванні / Фото dizainmetrov

Часто на етапі, коли можна перенести двері, знести стіну чи зменшити отвори, люди цим нехтують. А потім живуть в приміщенні, що є некомфортним.

В особливо складних ситуаціях після ремонту починають ще додатково щось змінювати чи зносити. Щоб уникнути цього, краще подумати про перепланування наперед.

Не потрібно розміщувати все по кутках кімнати



Приклад розміщення меблів у стилі "лофт" / Фото dizainmetrov

Часта помилка тих, хто створює дизайн власноруч. Кімната, в якій усі меблі притиснуті до кутів, виглядає незатишно.

Потрібно групувати й зонувати меблі. Для цього найкраще вивчити прості правила дизайну та ознайомитися з порадами фахівців.

Непродумані санвузли



Планування санвузла надзвичайно важливе / Фото atem.com.ua

Тут потрібно все ретельно поміряти: розміри сантехніки, ширину проходів тощо. Зважайте, що біля раковини має бути пусте місце для того, щоб нею було зручно користуватися.

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Якщо не врахувати усі пропорції, користуватися санвузлом буде незручно.

Неправильна траєкторія дверей



Подумайте, куди будуть відкриватися двері / Фото dizainmetrov

Часто при ремонті ця проблема є неочевидною. Потім новенькі двері б’ються об меблі, вдаряться одна об одну або ж не відкриваються повністю.

Обов'язково зверніть увагу на цей момент і прорахуйте траєкторію дверей.