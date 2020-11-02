Не робіть цього: 5 помилок у плануванні квартири
Коли робите ремонт самостійно, існує ризик прийняти необдумані рішення, про які потім доведеться шкодувати.
Про поширені прорахунки у плануванні приміщень розповідає дизайнерка Наталія Руснак.
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Повна відсутність планування
Перед початком ремонту потрібно все продумати / Фото 1tmn
Нерідко розуміння того, що вам потрібно, приходить тільки після ремонту. Зазвичай у квартирі не вистачає розеток, джерел світла, шаф тощо.
Сьогодні кожен має в домі чимало ґаджетів, що потребують зарядки. Тому розетки краще зробити із запасом: біля крісел, диванів, робочого місця.
Нехтування переплануванням
Не можна зносити опорні конструкції при переплануванні / Фото dizainmetrov
Часто на етапі, коли можна перенести двері, знести стіну чи зменшити отвори, люди цим нехтують. А потім живуть в приміщенні, що є некомфортним.
В особливо складних ситуаціях після ремонту починають ще додатково щось змінювати чи зносити. Щоб уникнути цього, краще подумати про перепланування наперед.
Не потрібно розміщувати все по кутках кімнати
Приклад розміщення меблів у стилі "лофт" / Фото dizainmetrov
Часта помилка тих, хто створює дизайн власноруч. Кімната, в якій усі меблі притиснуті до кутів, виглядає незатишно.
Потрібно групувати й зонувати меблі. Для цього найкраще вивчити прості правила дизайну та ознайомитися з порадами фахівців.
Непродумані санвузли
Планування санвузла надзвичайно важливе / Фото atem.com.ua
Тут потрібно все ретельно поміряти: розміри сантехніки, ширину проходів тощо. Зважайте, що біля раковини має бути пусте місце для того, щоб нею було зручно користуватися.
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Якщо не врахувати усі пропорції, користуватися санвузлом буде незручно.
Неправильна траєкторія дверей
Подумайте, куди будуть відкриватися двері / Фото dizainmetrov
Часто при ремонті ця проблема є неочевидною. Потім новенькі двері б’ються об меблі, вдаряться одна об одну або ж не відкриваються повністю.
Обов'язково зверніть увагу на цей момент і прорахуйте траєкторію дверей.
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