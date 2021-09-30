Настінні полиці – це не лише зручне місце для зберігання книг та декору. Зараз це важливий елемент інтер'єру, який може сприяти створенню особливої атмосфери.
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Класичні полиці
Класика завжди у моді та підійде для будь-якого стилю. Відкриті полиці з масивного дерева стануть справжньою окрасою стіни. Підберіть творчий декор – і атмосфера натхнення вам гарантована.
Універсальна класика / Фото Pinterest
Дерево та інші фігури
Бувають випадки, коли креатив неможливо стримувати у собі. Полиці – чудовий спосіб дати йому волю. В мережі є багато прикладів, які форми можна надати полицям – один з них ідеально підійде до вашого помешкання.
Дерево – креативна ідея для зберігання книг / Фото Pinterest
Підвісні полиці
Екстравагантний варіант, який може стати "родзинкою" інтер'єру. Він є чудовим рішенням у випадках, коли враження важливіше за функціональність.
Окраса інтер'єру / Фото Pinterest