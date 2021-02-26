Поглинула природа: як виглядає покинуте рибальське село в Китаї – фото

Джерело:Elle
Це поселення розташоване на острові посеред річки Янцзи у Китаї. Раніше там кипіло життя, але вже майже 20 років тут ніхто не живе.
Приклад того, як природа крок за кроком поглинає те, що колись побудували люди. Майже усі будівлі в поселенні вкриті плющем та іншими рослинами, що в'ються стінами.
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Рослини повністю вкрили покинуті будівлі / Фото Elle
Хаутоувань – так колись називалося село. Раніше тут мешкало близько 2 тисяч рибалок, але усі вони роз'їхалися до великих міст. Природа почала захоплювати поселення.
Плющ на стінах виглядає дуже красиво / Фото Elle
Сьогодні Хаутоувань є туристичною принадою. Сюди приїжджає чимало людей, щоб сфотографуватися на фоні мальовничих будівель, що заросли плющем.
Чимало людей приїжджають сюди, щоб зробити фотографії / Фото Elle
Особливо атмосферно село виглядає в туманну погоду.
Більше фото покинутого рибацького села дивіться тут: