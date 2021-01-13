Може бути безліч причин сидіти на підлозі. Хтось полюбляє активні ігри з дітьми, комусь так зручно проводити турніри з шахів або настільних ігор. Якщо у вашій квартирі небагато меблів, а потрібно розмістити велику компанію – доведеться облаштувати місця для сидіння на підлозі.

Якщо ви маєте дітей, або й самі полюбляєте сидіти на підлозі перед телевізором – без спеціальних подушок не обійтися. Редакція Дизайн 24 розповідає про марокканські подушки, що прикрасять ваш інтер'єр.

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Кімната в марокканському стилі / Фото Pinterest

Що таке марокканські подушки



З подушок можна сформувати зручний диван / Фото Pinterest

Марокканськими називають пласкі квадратні або прямокутні подушки, на яких можна зручно сидіти на підлозі. Всередині вони є достатньо твердими та щільними – щоб людина не провалювалася до підлоги. За своєю твердістю такі подушки нагадують диван.

До якого стилю підходять



Традиційні подушки мають вишиті орнаменти / Фото Pinterest

Класичні марокканські подушки мають колоритні вишиті орнаменти. Їх виконують у відтінках червоного і жовтого кольорів – традиційних для народів, які живуть у пустелі.

Такий декор підійде до інтер'єрів у східному стилі. Також марокканські подушки добре виглядають в класичному заміському стилі: вони гармонійно доповнюють дерево, килими, камін.



Марокканські подушки в сучасному інтер'єрі / Фото Pinterest

Якщо традиційні візерунки на подушках не пасують до вашого помешкання, можна знайти варіанти з наволочками нейтральних відтінків.

Як використовувати



Варіант використання інтер'єрних подушок / Фото Pinterest

Подушки для підлоги зручні тим, що їх можна трансформувати. З марокканських подушок можна скласти диван, або розкидати їх по кімнаті, зробивши острівці для сидіння гостей.

Подушки кладуть не тільки на підлогу, а й на піддони, тумби, або інші предмети, на яких можна облаштувати місця для сидіння. У літній період з таких подушок можна зробити зону для відпочинку на балконі, терасі або у внутрішньому дворі.

Чудове рішення для квартири-студії



Подушки, які використовують замість стільців / Фото Pinterest

Зручно мати запас марокканських подушок у невеликій квартирі. Вони замінять ліжко, якщо до вас приїдуть гості. На вихідних можна діставати подушки з комори й відпочивати для них усією родиною. Коли подушки не потрібні – їх легко заховати у шафі чи на балконі.

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