Подружжя перетворило занедбане приміщення у затишний дім для відпочинку: фото світлого інтер'єру

Ще нещодавно це напівзруйноване приміщення початку 1950-х років, виглядало абсолютно непридатним для життя. Але завдяки старанням молодого подружжя, якому вдалося реконструювати будівлю, сьогодні це – просторий пляжний будиночок та ідеальне місце, щоб втекти від міського темпу життя.

На початку 2020 року Софі-Клер Хеллер та Тімоті Холлі викупили старий будинок в Гемптоні, плануючи провести незначну реконструкцію та здавати його туристам, які приїжджають сюди для серфінгу. Пара витратила рік, щоб зробити повноцінний ремонт. Але в життя були інші плани.

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Екстер'єр пляжного дому / Фото Dwell

Бруклін, де проживає подружжя, вже невдовзі закрився на локдаун. Софі та Тімоті зрозуміли, що немає сенсу сидіти в задушливій міській квартирі. Відтак, пара перебралася в Гемптон, щоб завершити ремонт та провести в пляжному будинку ще кілька місяців.



Реконструкція тривала впродовж року / Фото Dwell

Спочатку приміщення виглядало непропорційним: відсутня зона кухні та велика спальня не влаштовували подружжя. Їм довелося зайнятися переплануванням, яке потягнуло за собою знесення кількох внутрішніх стін. В оновленому варіанті приміщення отримало відкриту зону кухні, їдальні та вітальні, велику ванну кімнату, зону для домашнього кабінету та 2 спальні.



Білий колір допоміг візуально розширити приміщення / Фото Dwell



Меблі для їдальні – ручна робота / Фото Dwell

Тімоті взяв на себе більшість обов'язків та долучився практично до кожного процесу, починаючи від монтажу плитки для туалету та ванної, закінчуючи створенням меблів: тумбочки, вбудовані лавки, обідній стіл, узголів’я спалень, стелажі, шафи в домі – це все ручна робота. Софі, своєю чергою, зайнялася декором.



Спальні для господарів та гостей дому / Фото Dwell



Інтер'єр спальні​ / Фото Dwell



Для декору використали підручні засоби / Фото Dwell

Пара найняла підрядників лише для деяких етапів, наприклад для проведення електромонтажних робіт та встановлення нового каркасу.



В дім помістилася навіть ванна / Фото Dwell

Подружжю вдалося створити затишний простір, який попри свою теплоту є абсолютно сучасним та пляжним. Попри те, що будинок знаходиться не біля пляжу, інтер'єр натякає, що ви можете відчинити вхідні двері та побачити океан.



Подружжя має ще кілька планів щодо вдосконалення простору / Фото Dwell