Дизайнери стверджують, що існують типові помилки в ремонті, які допускають майже усі. Як не помилитися при плануванні ванної кімнати й на що звернути увагу – читайте у нашому матеріалі.

Майже кожен, хто планує новий інтер'єр у ванній кімнаті, ризикує допустити характерні неточності, стверджує дизайнерка Ольга Бондар.

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Недотримання масштабів



При хорошому плануванні в маленькій ванній буде комфортно / Фото Ratatum

Зазвичай таке трапляється, коли креслення малюють "від руки". Цього категорично не можна робити. Не допускайте неточностей у розмірах сантехніки, полиць чи стін.

Продумані розміри приладів



Не потрібно купувати сантехніку "на око" / Фото msant

Найкраще – до початку перепланування й закупок виміряти, який ідеальний унітаз чи пральна машина вам потрібні.

Не сподівайтеся на те, що в магазині ви "на око" виберете потрібний розмір. Надійніше взяти рулетку і ретельно записати усі розміри.

Не забути про каналізацію



Встановлення унітазу потребує ретельного підходу / Фото bathroom-design

Нерідко при плануванні розміщення унітаза не враховують конкретне місце під'єднання до каналізації. Також потрібно порахувати кількість поворотів труби, що їх сполучатиме.

Не ставте пралку під умивальник



Мийку краще встановити окремо від пральної машини / Фото Pinterest

Таке розміщення допустиме тільки в крайньому разі, якщо місця немає зовсім.

Пральна машина своїми вібраціями буде порушувати герметичність мийки. Таке сусідство небезпечне ще й тим, що в разі несправності раковини вода може пошкодити пралку.

Раковина потребує місця



Не затискайте мийку іншими предметами / Фото Pinterest

Не плануйте мийку, що затиснута з усіх боків іншими приладами. Нею буде неможливо користуватися – адже мешканцям будинку для зручного вмивання потрібно розправляти лікті.

Краще глибока мийка



Глибока раковина додасть комфорту / Фото Design-homes

Дизайнерка не рекомендує встановлювати мийку глибиною менше ніж 40 сантиметрів. Інакше ризикуєте весь час витирати воду з підлоги.

Невеликий варіант допустимий лише в гостьовому санвузлі – там, де виключно миють руки.

Чи потрібна ванна?



Краще замінити ванну на душ / Фото Remoo

Якщо у вашій родині ніхто не користується ванною – сміливо замініть її на душову кабіну. Зекономите простір та гроші.

Замаленька душова кабіна



Чим більше душова кабіна – тим комфортніше / Фото Freepik

Не потрібно робити душову зі стінками менше ніж 80 сантиметрів. Інакше ризикуєте постійно застрягати у ній плечима.

Якщо мало місця – краще пожертвувати розмірами інших пристроїв. Наприклад, замінити звичайну пральну машину на компактну.

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Двері мають значення



Обов'язково подумайте, чи зможете пронести крізь двері необхідні деталі / Фото Freepik

Перед походом до магазину обов'язково виміряйте розміри усіх дверей у квартирі та під'їзді. Це допоможе занести необхідну сантехніку без стресу.

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