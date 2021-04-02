Українська студія Sergey Makhno Architects представила концепцію інноваційного підземного будинку, який може функціонувати як бункер. Plan B — це автономний будинок на глибині 15 метрів під землею, що не програє за комфортом й оснащенням наземним резиденціям.

Футуристична форма дому нагадує музей сучасного мистецтва чи, наприклад, космічний корабель. Масивна бетонна конструкція оснащена трьома входами – виходами та вертолітним майданчиком на даху.

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Підземний будинок / Фото behance

Всередині бункер вмістив у собі: дезінфекційну вхідну кімнату, підземні сади, парки та водоймища, кінотеатр, спортзали та басейни, все необхідне для комфортного проживання для двох – трьох сімей з дітьми та обслуговуючого персоналу з сім'ями.

Дезінфікуюча кімната / Фото behance

Основою для будівництва є залізобетон. Одразу біля входу в дім розташований дезінфекційний щит, за ним – кварцова зона.

Проєкт Plan B / Фото behance

Відповідно до міжнародних будівельних норм, верхній поверх розміщений на глибині 15 метрів. Будинок має структуру "пирога", нижче розташовані шари: житловий простір, підлога з системою очищення води та генератором, шар електрообладнання, а на самому дні – колодязь.

Бібліотека з зоною відпочинку / Фото behance

У проєкті будинку розроблений рибоводний басейн, в окремій кімнаті – город з фітообладнанням, для вирощування зелені, овочів та деяких фруктів. На житловому поверсі розташовується склад для харчів. В окремій зоні згруповані приміщення для персоналу. У бункері передбачається окрема кімната для надання медичної допомоги з ізолятором та закритою зоною для зберігання запасів медикаментів.

Спальня з озелененням / Фото behance

Місце для відпочинку / Фото behance

Санвузол з басейном / Фото behance

Безпека — передусім. Забезпечити комфортний сон, температуру, якісне харчування, воду, повітря – це було моєю першочерговою задачею. Решта — "вершки", — говорить головний інженер студії Ольга Собчишина.

Будинок має три виходи, і до вогнестійкого евакуаційного "кільця" можна дістатися практично з будь – якого місця. Це передбачено у випадку, коли виникне небезпека всередині бункера, його мешканці зможуть негайно дістатися до маршруту евакуації, наприклад, з ванної кімнати чи спортзалу.

Спортзал / Фото behance

У бункері мінімалістичний і спокійний простір, де на варті сну – Kaws, а над ліжком – авторські хмари від Сергія Махна, з яких ніколи не падає дощ. Але якщо звернути увагу на архітектуру дизайну, помічаємо відсутність прямих кутів, форма кімнати майже циліндрична. Прийом в архітектурі використовується рідко та допомагає нам створити ілюзію нескінченності, ніби стін взагалі не існує.

Спортзал / Фото behance

Кухня / Фото behance

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Їдальня/ Фото behance

У спальні, навпроти ліжка – камінний сад з біокаміном, позаду нього високочутливе вікно – екран, краєвид із якого можна змінювати моментально, натиснувши кнопку на пульті управління системи "Розумний дім", – і засніжені гори, або сонна вулиця ранкового Києва з'являться перед очима. До того ж вікно можна "відчинити" і відчути легенький вітерець або свіжість скошеної трави, інколи цього не вистачає і у багатоповерхівках.

Спальня з функціональним екраном - вікном / Фото behance

Над ліжком звисають "Хмари" від Сергія Махна / Фото behance

Всі системи в бункері є автономними. Водопостачання, каналізація, закрита вентиляційна система з рекуперацією, водозабором та очищенням повітря. Що б не трапилося на поверхні Землі – життя в План Б продовжуватиметься.

Ми прагнули створити простір, в якому хотілось би жити, навіть коли немає апокаліпсиса. Природні матеріали, максимально збережені запахи, текстури, волокна, – коментує архітекторка Марина Гречко.

У центрі циліндричної кімнати для медитацій розміщений потужний світловий промінь, завдяки якому можна змінювати сценарії на стелі. Це може бути зоряне небо, може накрапати дощ або сходити сонце.

Кімната для медитації / Фото behance

Команда архітекторів намагалася фізичний світ максимально передати за допомогою матеріалів і простоти рішень. Світ нематеріальний – завдяки архітектурним прийомам, технологіям і людській уяві.

Цей проєкт – звільнення від емоцій, роздуми на тему продовження людського життя за будь-яких умов і намагання знайти відповідь на питання, чи можливо завдяки архітектурі створити враження життя на поверхні Землі, знаходячись в її надрах, – відзначає Сергій Махно.