Піксельна графіка в дизайні: студія YOD Group створила сучасний інтер'єр кав'ярні у Києві

Кав'ярня розташована в центрі Києва, поруч з Бессарабською площею – одним з найжвавіших місць столиці. YOD Group вирішили відтворити швидкий темп вулиці в інтер'єрі кав'ярні.

За задумом архітекторів, в інтер'єрі поєднується ритм, еклектика та емоція. Ключовим елементом дизайну кав’ярні є мозаїчна піксельна графіка на стіні.

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В інтер'єрі домінують необроблені елементи / Фото YOD

Мозаїки не несуть вагомого смислового навантаження / Фото YOD

Студія свідомо відмовилася від картинок з глибоким змістом, натомість на стінах кав'ярні з'явилося дещо дивне, універсальне та щире. Як розповідає команда, графіка на стіні DOT – це чиста емоція, яка виникає у жителя мегаполісу декілька разів на день, вибиває з колії, спантеличує та прокачує його стресостійкість. Після такої емоції містяни беруть каву, щоб відновитися та нестися далі.

Мозаїки не несуть вагомого смислового навантаження / Фото YOD

Не менш важливий акцент інтер’єру – вузький екран з рухомим текстовим рядком. Він створює динаміку та задає ритм. Це, наче адреналін, що біжить жилами людини, яка щойно випила подвійний еспресо.

Вузький екран з рухомим текстовим рядком/ Фото YOD

Заклад візуально інтегрований у вулицю. Це можливо завдяки прозорому фасаду. У кав’ярні немає дверей у звичному розумінні. Замість них студія встановила прозору розсувну конструкцію 4,5 метри завширшки. Щоб підкреслити гостинність закладу, команда повністю відкрила фасад.

Команда повністю відкрила фасад / Фото YOD

Команда повністю відкрила фасад / Фото YOD

Сходи та частково поверхня стін всередині кав’ярні викладена білою мозаїчною плиткою з елементами піксельної графіки. Решта стін – оголена цегла, що підкреслює цінність будівлі, зведеної в 1900 році.