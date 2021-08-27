Піксельна графіка в дизайні: студія YOD Group створила сучасний інтер'єр кав'ярні у Києві
Джерело:yoddesign
Кав'ярня розташована в центрі Києва, поруч з Бессарабською площею – одним з найжвавіших місць столиці. YOD Group вирішили відтворити швидкий темп вулиці в інтер'єрі кав'ярні.
За задумом архітекторів, в інтер'єрі поєднується ритм, еклектика та емоція. Ключовим елементом дизайну кав’ярні є мозаїчна піксельна графіка на стіні.
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Студія свідомо відмовилася від картинок з глибоким змістом, натомість на стінах кав'ярні з'явилося дещо дивне, універсальне та щире. Як розповідає команда, графіка на стіні DOT – це чиста емоція, яка виникає у жителя мегаполісу декілька разів на день, вибиває з колії, спантеличує та прокачує його стресостійкість. Після такої емоції містяни беруть каву, щоб відновитися та нестися далі.
Не менш важливий акцент інтер’єру – вузький екран з рухомим текстовим рядком. Він створює динаміку та задає ритм. Це, наче адреналін, що біжить жилами людини, яка щойно випила подвійний еспресо.
Заклад візуально інтегрований у вулицю. Це можливо завдяки прозорому фасаду. У кав’ярні немає дверей у звичному розумінні. Замість них студія встановила прозору розсувну конструкцію 4,5 метри завширшки. Щоб підкреслити гостинність закладу, команда повністю відкрила фасад.
Сходи та частково поверхня стін всередині кав’ярні викладена білою мозаїчною плиткою з елементами піксельної графіки. Решта стін – оголена цегла, що підкреслює цінність будівлі, зведеної в 1900 році.Не уявляєте свого життя без технологій? Тоді осучасніть і своє житло. Кондиціонери та очищувачі повітря Daikin допоможуть вам пізнати всі переваги розумної техніки вдома. Детальніше із продукцією Daikin можна ознайомитись на сайті, заповнивши відповідну форму.