Складно порахувати, скільки поверхів у цьому будинку. Його власники хотіли максимально поєднати житло з природою, а тому обрали досить химерну форму будівлі. Тут чимало різних виступів, терас, оглядових майданчиків, підвальних кімнат тощо.

Будинок-палубу створили у США, розповідає Archdaily.

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Будинок виглядає дуже стильно / Фото Archdaily

Палубою його називають через дерев'яні настили на терасах першого й другого поверху.

Проєкту дали ім'я Stephenson House, він розташований у Вашингтоні. Його не побудували "з нуля", а реконструювали зі старого будинку.



Усі потаємні куточки дому хочеться дослідити / Фото Archdaily

Замовники хотіли помешкання, що дає змогу проводити якомога більше часу на відкритому повітрі. Дизайн проєкту дозволяє повноцінно насолоджуватися відпочинком як всередині приміщення, так і ззовні.

Будинок ніби випливає з ландшафту, на якому його створили. Він виглядає досить складно і багаторівнево. Архітекторам вдалося повністю інтегрувати дім в природу.



Дизайн інтер'єру досить мінімалістичний / Фото Archdaily

Кольорова гама – нейтральна і стримана. Так будівля гармонійно виглядає поруч з класичними сусідськими будинками.

У помешканні багато конструкцій зі скла. Stephenson House завжди насичений сонячним промінням і свіжим повітрям.



Майже з усіх кімнат можна вийти на терасу / Фото Archdaily

Світла кухня виходить у закритий внутрішній дворик. Тут є камін та все для комфортного проведення часу.

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Тут дуже багато незвичних архітектурних форм / Фото Archdaily

На другому поверсі розташовані спальні кімнати й ванна. З них через панорамні вікна можна вийти на окрему терасу і милуватися краєвидами.

У домі функціональний підвал. Тут розмістили тренажерний зал і кімнату для відпочинку.



У помешканні багато світла / Фото Archdaily



Незвична форма дому приваблює погляд / Фото Archdaily

Більше фото будинку-палуби дивіться тут:

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