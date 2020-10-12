Підземні та наземні поверхи: дім у США вбудували в ландшафт – фото
Складно порахувати, скільки поверхів у цьому будинку. Його власники хотіли максимально поєднати житло з природою, а тому обрали досить химерну форму будівлі. Тут чимало різних виступів, терас, оглядових майданчиків, підвальних кімнат тощо.
Будинок-палубу створили у США, розповідає Archdaily.
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Будинок виглядає дуже стильно / Фото Archdaily
Палубою його називають через дерев'яні настили на терасах першого й другого поверху.
Проєкту дали ім'я Stephenson House, він розташований у Вашингтоні. Його не побудували "з нуля", а реконструювали зі старого будинку.
Усі потаємні куточки дому хочеться дослідити / Фото Archdaily
Замовники хотіли помешкання, що дає змогу проводити якомога більше часу на відкритому повітрі. Дизайн проєкту дозволяє повноцінно насолоджуватися відпочинком як всередині приміщення, так і ззовні.
Будинок ніби випливає з ландшафту, на якому його створили. Він виглядає досить складно і багаторівнево. Архітекторам вдалося повністю інтегрувати дім в природу.
Дизайн інтер'єру досить мінімалістичний / Фото Archdaily
Кольорова гама – нейтральна і стримана. Так будівля гармонійно виглядає поруч з класичними сусідськими будинками.
У помешканні багато конструкцій зі скла. Stephenson House завжди насичений сонячним промінням і свіжим повітрям.
Майже з усіх кімнат можна вийти на терасу / Фото Archdaily
Світла кухня виходить у закритий внутрішній дворик. Тут є камін та все для комфортного проведення часу.
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Тут дуже багато незвичних архітектурних форм / Фото Archdaily
На другому поверсі розташовані спальні кімнати й ванна. З них через панорамні вікна можна вийти на окрему терасу і милуватися краєвидами.
У домі функціональний підвал. Тут розмістили тренажерний зал і кімнату для відпочинку.
У помешканні багато світла / Фото Archdaily
Незвична форма дому приваблює погляд / Фото Archdaily
Більше фото будинку-палуби дивіться тут:
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням
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