В одному з найстаріших коньячних домів Martell зробили неймовірний підвал для дегустацій. В інтер'єрі поєднали класичні елементи винзаводу, а також технологічні рішення і надсучасний дизайн.

Автором проєкту стала студія Elluin Duolé Gillon architecture. Про інтер'єр зали, що розташована в регіоні Коньяк, Франція, повідомляє ресурс Archdaily.

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В інтер'єрі використали багато скла і металу / Фото Archdaily

У приміщенні площею 610 квадратних метрів влаштовують дегустації.

Цей підвал розкриває знання та досвід, магію та ритуали відомого коньячного будинку. Martell хоче продемонструвати свою трьохсотрічну історію та досвід через дегустаційну кімнату, де майстри-блендери працюватимуть перед поінформованою аудиторією, – діляться архітектори.



Мідні світильники на стелі підсилюють бурштиновий колір коньяку / Фото Archdaily

Підлогу в приміщенні зробили з грубого бетону. Товсті стіни підвалу вкриті чорною пліснявою.

Торула – рід дріжджів або подібних мікроорганізмів, що утворюють колонії характерного чорного кольору.

У підвалі зберігають дубові бочки. На стелі розмістили мідний каркас, промені якого розходяться в усі сторони.



Біла матова поверхня відбиває світло / Фото Archdaily

У центрі простору встановили металеву конструкцію, на якій розташована сяюча біла поверхня. На цьому столі бурштинові відтінки коньяку стають виразнішими.



Симетричні форми роблять інтер'єр сучасним / Фото Archdaily

Метою проєкту було зібрати разом різні матеріали, що демонструють професійність майстрів-блендерів. У підвалі панує тиша і світить приглушене світло – це надає дегустації майже ритуального характеру.

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