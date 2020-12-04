З цих закинутих підвалів зробили неймовірні кімнати: фото до і після
Чимало людей мають вдома підвали, однак не використовують цей простір. Розповідаємо, як зробити з підвалу улюблене місце для всієї родини.
Про "чарівне" перетворення підвалів повідомляє The Spruse.
Стильно: Мінімалізм і відкритий простір: фото інтер'єру сучасної квартири в Чернігові
1. Кабінет для спортсмена
У цьому кабінеті на місці пустого підвалу зробили надзвичайно стильний дизайн. В інтер'єрі використали дерево та шкіру, а також зробили акцент на подорожах та спорті.
2. Із застарілого в стильний
Цей підвал вже давно застарів. Однак родина перетворила його на затишний простір для відпочинку.
3. Домашня бібліотека
Раніше у цьому підвалі можна було хіба що знімати фільми жахів. Тепер тут зробили ремонт, встановили домашній кінотеатр і розмістили бібліотеку. Виглядає дуже затишно.
4. З сараю – в затишний простір
Це приміщення реконструювали майже півтора року. Стіни оздобили гіпсокартоном, зробили підлогу, встановили меблі. Приховали конструкції, що підтримують стелю. Результат виглядає неймовірно.
Оригінально: Бюджетне та стильне оздоблення: як використати фанеру в інтер'єрі
5. Вітальня з чарівним дизайном
У цьому підвалі вже намагалися зробити затишний простір. Однак роботу так і не довели до кінця. Зрештою, господарі будинку перетворили його на чудову вітальню, у якій може зібратися уся родина.
Поділитися новиною