Чимало людей мають вдома підвали, однак не використовують цей простір. Розповідаємо, як зробити з підвалу улюблене місце для всієї родини.

Про "чарівне" перетворення підвалів повідомляє The Spruse.

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1. Кабінет для спортсмена

У цьому кабінеті на місці пустого підвалу зробили надзвичайно стильний дизайн. В інтер'єрі використали дерево та шкіру, а також зробили акцент на подорожах та спорті.

2. Із застарілого в стильний

Цей підвал вже давно застарів. Однак родина перетворила його на затишний простір для відпочинку.

​3. Домашня бібліотека

Раніше у цьому підвалі можна було хіба що знімати фільми жахів. Тепер тут зробили ремонт, встановили домашній кінотеатр і розмістили бібліотеку. Виглядає дуже затишно.

​4. З сараю – в затишний простір

Це приміщення реконструювали майже півтора року. Стіни оздобили гіпсокартоном, зробили підлогу, встановили меблі. Приховали конструкції, що підтримують стелю. Результат виглядає неймовірно.

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​​5. Вітальня з чарівним дизайном

У цьому підвалі вже намагалися зробити затишний простір. Однак роботу так і не довели до кінця. Зрештою, господарі будинку перетворили його на чудову вітальню, у якій може зібратися уся родина.