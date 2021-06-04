Як раніше повідомило видання CNN, конструкція з акрилу довжиною 25 метрів, що отримала назву Embassy Gardens Sky Pool, протягнута на рівні 10 поверху просто між двома будинками на південному заході Лондона.

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Для когось плавання у скляному басейні, підвішеному на висоті 115 футів над вулицями Лондона – жахіття, а для інших – це найвищий символ статусу.

Sky Pool – це 82-футовий (25-метровий) прозорий басейн, розтягнутий на рівні десятого поверху двох житлових хмарочосів у районі Nine Elms на південному заході Лондона. Він відкритий лише для щасливих жителів житлового комплексу.

Мешканцям цих будівель можна тільки позаздрити / Фото edition.cnn.com

Це найбільша автономна структура акрилового басейну у світі. Під час купання можна насолодитися краєвидом на Лондонське око та Вестмінстер.

З вулиці басейн виглядає повністю невагомим та дуже непомітним / Фото edition.cnn.com

Басейн пройшов різноманітні випробування на міцність на заводі Рейнольдса перед тим, як його встановили. Стіни басейну мають товщину 200 міліметрів і глибину 3,2 метра, дно товщиною 300 міліметрів. 50-тонний акриловий басейн займає 14 метрів між будівлями, сходинки та системи фільтрації розташовані з обох кінців, а також п'ять режимів освітлення для створення ще більшого відчуття магії.

Мешканці зможуть зануритися з одного боку і виплисти з іншого, що, безумовно, є цікавим, хоч і не завжди комфортним способом запросити своїх сусідів в гості.

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