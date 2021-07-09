Перша зелена багатоповерхівка у Греції від Foster+Partners: фото проєкту, що вражає

Компанія Foster + Partners представила проєкт житлового будинку Marina Tower, який повинен стати найвищою будівлею в Греції. Розташований в Еллініконі, на околиці Афін, проєкт є частиною великого плану розвитку, призначеного для перетворення місця колишнього аеропорту в кілька нових кварталів, зосереджених навколо великого прибережного парку. Переглядайте фото у нашому матеріалі.

200-метрова вежа у центрі генерального плану демонструє проникливий взаємозв'язок між внутрішніми та зовнішніми просторами, що співзвучні середземноморському клімату, а також вежа вміщає різноманітні водні елементи та велику кількість зелені.

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Проєкт вміщає у собі 200 квартир на 45 поверхах, вежа Марина прагне втілити характер грецького прибережного ландшафту, морфологією якого є два об'єми. Вони з'єднані безліччю платформ, що містять водні об'єкти, демонструючи цим сильну увагу до природного освітлення та вентиляції.

Вежа Марина / Фото archdaily.com

За словами архітекторів, проєкт повинен бути "першою зеленою багатоповерхівкою в Греції" та "моделлю стійкого дизайну, що включає найкращі екологічні практики та передові міжнародні протоколи безпеки". Після завершення будівля стане однією з шести високих споруд, розроблених в межах проєкту Еллінікона.

Вежа Марина / Фото archdaily.com

Генеральний план "Еллінікон" дає новий напрямок розвитку міст в Афінах, об'єднуючи новий спосіб життя жителів. Наші пропозиції щодо житлової вежі Marina спираються на стійкі принципи, щоб створити нову парадигму висотного життя та зелений маяк у ландшафті – Антуанетта Нассопулос-Еріксон, старший партнер Foster + Partners.

Проєкт "Еллінікон" / Фото archdaily.com

Проєкт повинен повністю реалізуватися у 2026 році.