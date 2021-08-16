Відомий ізраїльський холдинг нерухомості Azrieli Group опублікував проєкт вражаючого хмарочосу, який має стати окрасою Близького Сходу. Azrieli Group керує 18 торговими центрами та звів уже 15 хмарочосів.

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Спіральна вежа має стати частиною вже зведеного комплексу Azrieli Center. У комплекс входить три відомі вежі, котрі мають цікаві геометричні форми – коло, квадрат та трикутник. Завершальний хмарочос матиме форму спіралі.



Комплекс буде зводити відома будівельна компанія The Meshulam Levinstein GroupAgencia / Фото EFE

Нова вежа матиме 91 поверх та зможе похизуватися висотою у 350 метрів. Хмарочос стане уособленням сучасного урбанізму та буде прикладом змішаного використання площі. Тут буде 15 тисяч квадратних метрів комерційних площ та офісів. Також вежа матиме розкішні апартаменти та шикарний готель на верхніх поверхах.

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Загальна площа хмарочосу становитиме 150 тисяч квадратних метрів / Фото Globes English

Хмарочос матиме шість рівнів підземного паркінгу, який займе 45 тисяч квадратних метрів. Комерційний поверх планують з’єднати з майбутньою трамвайною лінією.

Ділянка, на якій виросте новий хмарочос, Azrieli Group придбала у 2013 році й заплатила за неї 374 мільйонів шекелів. Будівництво четвертої вежі триватиме близько 5 років.