Форми, взяті в самої природи, довговічність і розкішний дизайн – так виглядають квіткові горщики від данського ювеліра. Чому про такі мріє кожен мешканець мегаполіса – читайте в нашому матеріалі.

Данський майстер з виготовлення прикрас Георг Йенсен розробив дизайн квіткових кашпо, повідомляє Pragmatika.

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Такі горщики дають більше простору для рослин / Фото Pragmatika

Георг заснував бренд Georg Jensen Sølvsmedie, що спеціалізується у тому числі й на створенні предметів домашнього декору. Колекція "одягу" для вазонів називається Terra.



Вазон можна пересадити у той самий горщик, перевернувши його / Фото Pragmatika

До неї увійшли теракотові горщики та кашпо з нержавіючої сталі. Окрім того, для своїх кімнатних "джунглів" пропонують придбати лійку й кулю для поливання.

Основна особливість горщиків – перевернута форма. Вони досить вузькі зверху й розширюються донизу.

Це дає більше простору для коріння рослини.



Кілька горщиків разом виглядають досить оригінально / Фото Pragmatika

Ідея колекції полягала в тому, щоб створити світ рослин, заснований на логіці природи, – зазначив Маріус Майкінг, директор з дизайну бренду Snøhetta.

Дизайнери називають свої горщики скульптурами. Вони пропонують прикрашати інтер'єр як поодинокими кашпо, так і цілими групами.



Лійка виглядає як ювелірний виріб / Фото Pragmatika

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Цю колекцію створили спеціально для тих, хто живе в місті та хоче всіляко урбанізувати свій простір.



Горщики пасують до будь-якого інтер'єру / Фото Pragmatika

Колекцію можна придбати на сайті дизайнерського бренду. Вартують нові оселі для вазонів чимало: від 63 до 215 євро за предмет.

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