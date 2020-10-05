Перевернуті й схожі на ртуть: фото горщиків для вазонів, які створив відомий ювелір
Форми, взяті в самої природи, довговічність і розкішний дизайн – так виглядають квіткові горщики від данського ювеліра. Чому про такі мріє кожен мешканець мегаполіса – читайте в нашому матеріалі.
Данський майстер з виготовлення прикрас Георг Йенсен розробив дизайн квіткових кашпо, повідомляє Pragmatika.
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Такі горщики дають більше простору для рослин / Фото Pragmatika
Георг заснував бренд Georg Jensen Sølvsmedie, що спеціалізується у тому числі й на створенні предметів домашнього декору. Колекція "одягу" для вазонів називається Terra.
Вазон можна пересадити у той самий горщик, перевернувши його / Фото Pragmatika
До неї увійшли теракотові горщики та кашпо з нержавіючої сталі. Окрім того, для своїх кімнатних "джунглів" пропонують придбати лійку й кулю для поливання.
Основна особливість горщиків – перевернута форма. Вони досить вузькі зверху й розширюються донизу.
Це дає більше простору для коріння рослини.
Кілька горщиків разом виглядають досить оригінально / Фото Pragmatika
Ідея колекції полягала в тому, щоб створити світ рослин, заснований на логіці природи, – зазначив Маріус Майкінг, директор з дизайну бренду Snøhetta.
Дизайнери називають свої горщики скульптурами. Вони пропонують прикрашати інтер'єр як поодинокими кашпо, так і цілими групами.
Лійка виглядає як ювелірний виріб / Фото Pragmatika
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Цю колекцію створили спеціально для тих, хто живе в місті та хоче всіляко урбанізувати свій простір.
Горщики пасують до будь-якого інтер'єру / Фото Pragmatika
Колекцію можна придбати на сайті дизайнерського бренду. Вартують нові оселі для вазонів чимало: від 63 до 215 євро за предмет.
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