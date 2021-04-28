Переваги та недоліки підлогового покриття для кухні: висновки дизайнерів

Що обрати для кухні керамограніт чи паркет? Яке покриття надійніше та довговічніше? Відповіді на ці запитання ми дамо у цьому матеріалі та розповімо про усі переваги та недоліки.

Під час ремонту у нас виникає питання, яке ж покриття для підлоги у кухні варто обрати. Існує чимало варіантів, про переваги та недоліки найпопулярніших із них розповіли a.s.d.e.s.i.g.n у своєму інстаграмі.

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1. Керамічна плитка:

Переваги:

легка у прибиранні;

вологостійка;

величезний вибір фактур, навіть під дерево;

доступний діапазон цін.

Недоліки:

схильна до сколів, наприклад, від падіння тарілки;

слизька поверхня;

швидко забруднюються шви;

холодний матеріал для ніг.

Широкоформатна плитка спростить догляд, проте вона дорожча / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

2. Паркет, інженерна дошка

Переваги:

переносить вологу, якщо одразу витерти (просто обдумайте і врахуйте скільки води у вас проливається на кухні та як часто);

якщо у вас об'єднана кухня і вітальня, то не треба "різати" простір відокремленням кухонної зони плиткою, можна все покрити дошкою;

піддається реставруванню.

Недоліки:

якщо ви часто на кухні й завжди щось проливаєте, то звичайно, це не ваш варіант;

паркет не підходить для підігріву підлоги.

Паркет додає затишку та легкості інтер'єру / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

3. Ламінат

(обирайте якісний і без фаски)

Переваги:

дешевший ніж інші матеріали;

витримує вологу, якщо ставитись до ламінату, як до паркетної дошки та одразу витирати пролите;

можна замінити, наприклад, подряпану дошку.

Недоліки:

погано ізолює звук, тому падіння виделки, прирівнюється до землетрусу.

Ламінат у кухні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

4. Кварцвініл

Кварцвінілова плитка складається з натурального кварцу на 60-80 відсотківі вінілу. Кварцовий пісок – дуже міцний мінерал. Вона не проводить електрику, не вбирає вологу і не схильна до дії кислот та ультрафіолету. Присутність кварцу робить матеріал екологічним.

Але нагадаємо, що ламінат не є екологічним матеріалом. Дизайнери надають перевагу паркетній дошці.

Переваги:

вологостійкий матеріал;

добре ізолює звук;

зносостійкий матеріал.

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Недоліки:

висока вартість;

дуже ретельно обирайте цей матеріал, бо можна віддати великі гроші за лінолеум нарізаний шматочками.

Кварцвініл у кухні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Існує ще покриття, яке теж. Ви повинні передбачити свої потреби та обрати матеріал, що найкраще підходить вам по бюджету та іншим характеристикам.