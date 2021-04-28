Переваги та недоліки підлогового покриття для кухні: висновки дизайнерів

28 квітня 2021 , 22:29
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Що обрати для кухні керамограніт чи паркет? Яке покриття надійніше та довговічніше? Відповіді на ці запитання ми дамо у цьому матеріалі та розповімо про усі переваги та недоліки.

Під час ремонту у нас виникає питання, яке ж покриття для підлоги у кухні варто обрати. Існує чимало варіантів, про переваги та недоліки найпопулярніших із них розповіли a.s.d.e.s.i.g.n у своєму інстаграмі.

Читайте також Стильна квартира у центрі Києва із неймовірним поєднанням матеріалів: фото інтер'єру

1. Керамічна плитка:

Переваги:

  • легка у прибиранні;
  • вологостійка;
  • величезний вибір фактур, навіть під дерево;
  • доступний діапазон цін.

Недоліки:

  • схильна до сколів, наприклад, від падіння тарілки;
  • слизька поверхня;
  • швидко забруднюються шви;
  • холодний матеріал для ніг.

Широкоформатна плитка спростить догляд, проте вона дорожча / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

2. Паркет, інженерна дошка

Переваги:

  • переносить вологу, якщо одразу витерти (просто обдумайте і врахуйте скільки води у вас проливається на кухні та як часто);
  • якщо у вас об'єднана кухня і вітальня, то не треба "різати" простір відокремленням кухонної зони плиткою, можна все покрити дошкою;
  • піддається реставруванню.

Недоліки:

  • якщо ви часто на кухні й завжди щось проливаєте, то звичайно, це не ваш варіант;
  • паркет не підходить для підігріву підлоги.

Паркет додає затишку та легкості інтер'єру / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

3. Ламінат

(обирайте якісний і без фаски)

Переваги:

  • дешевший ніж інші матеріали;
  • витримує вологу, якщо ставитись до ламінату, як до паркетної дошки та одразу витирати пролите;
  • можна замінити, наприклад, подряпану дошку.

Недоліки:

  • погано ізолює звук, тому падіння виделки, прирівнюється до землетрусу.

Ламінат у кухні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Але нагадаємо, що ламінат не є екологічним матеріалом. Дизайнери надають перевагу паркетній дошці.

4. Кварцвініл

Кварцвінілова плитка складається з натурального кварцу на 60-80 відсотківі вінілу. Кварцовий пісок – дуже міцний мінерал. Вона не проводить електрику, не вбирає вологу і не схильна до дії кислот та ультрафіолету. Присутність кварцу робить матеріал екологічним.

Переваги:

  • вологостійкий матеріал;
  • добре ізолює звук;
  • зносостійкий матеріал.

Корисно На чому можна зекономити при ремонті: поради дизайнера

Недоліки:

  • висока вартість;
  • дуже ретельно обирайте цей матеріал, бо можна віддати великі гроші за лінолеум нарізаний шматочками.

Кварцвініл у кухні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Існує ще покриття мікроцементом, яке теж легке у догляді та стійке до вологи
. Ви повинні передбачити свої потреби та обрати матеріал, що найкраще підходить вам по бюджету та іншим характеристикам.

 

Автор: Ірина Русінкевич