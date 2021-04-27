Під час ремонту у нас виникає питання, яке ж покриття для підлоги у кухні варто обрати. Існує чимало варіантів, про переваги та недоліки найпопулярніших із них розповіли a.s.d.e.s.i.g.n у своєму інстаграмі.
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1. Керамічна плитка:
Переваги:
- легка у прибиранні;
- вологостійка;
- величезний вибір фактур, навіть під дерево;
- доступний діапазон цін.
Недоліки:
- схильна до сколів, наприклад, від падіння тарілки;
- слизька поверхня;
- швидко забруднюються шви;
- холодний матеріал для ніг.
Широкоформатна плитка спростить догляд, проте вона дорожча / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
2. Паркет, інженерна дошка
Переваги:
- переносить вологу, якщо одразу витерти (просто обдумайте і врахуйте скільки води у вас проливається на кухні та як часто);
- якщо у вас об'єднана кухня і вітальня, то не треба "різати" простір відокремленням кухонної зони плиткою, можна все покрити дошкою;
- піддається реставруванню.
Недоліки:
- якщо ви часто на кухні й завжди щось проливаєте, то звичайно, це не ваш варіант;
- паркет не підходить для підігріву підлоги.
Паркет додає затишку та легкості інтер'єру / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
3. Ламінат
(обирайте якісний і без фаски)
Переваги:
- дешевший ніж інші матеріали;
- витримує вологу, якщо ставитись до ламінату, як до паркетної дошки та одразу витирати пролите;
- можна замінити, наприклад, подряпану дошку.
Недоліки:
- погано ізолює звук, тому падіння виделки, прирівнюється до землетрусу.
Ламінат у кухні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
4. Кварцвініл
Переваги:
- вологостійкий матеріал;
- добре ізолює звук;
- зносостійкий матеріал.
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Недоліки:
- висока вартість;
- дуже ретельно обирайте цей матеріал, бо можна віддати великі гроші за лінолеум нарізаний шматочками.
Кварцвініл у кухні / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n