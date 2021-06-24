Перетворення старого будинку в Каліфорнії у стильний дизайнерський дім: фото до і після

Будинок із трьома ванними та затишним двориком у скандинавському стилі. Простота та лаконічність інтер'єрів створює атмосферу для відпочинку та сімейних посиденьок. Переглядайте фото будинку мрії.

Зображення до ремонту говорять самі за себе. Старий будинок побудований в 1940-х роках трансформувався за допомогою дизайнерів Синтії та Діно Корелли – власників цього будинку. Розташований у районі Болдуін-Віста в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Сучасний будинок виконаний у скандинавському стилі з чистими лініями та природними матеріалами.

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До ремонту / Фото design-milk.com

Після ремонту / Фото design-milk.com

До ремонту / Фото design-milk.com

Після ремонту / Фото design-milk.com

Будинок має кілька ключових особливостей: балкові стелі, підлогу з білого дуба, шафи на замовлення для кухні, кухонні стільниці з вапняку у головній кухні та простору вхідну зону.

Кухня / Фото acme-re.com

"Кухня шеф-кухаря" – це мрія кожного творця. Вона включає шафи, покриті вапняковою стільницею. Вбудована барна стійка пропонує ідеальне місце для ранкової зустрічі. Ввечері можна розміститися в приватному відкритому дворі біля кухні поруч із трав'яним садом.

Вітальня / Фото design-milk.com

Вітальня з виходом у двір / Фото design-milk.com

Дизайнери зробили вибір на користь натурального дерева, металевої фурнітури, сучасних меблів та функціональних рішень для дому.

Затишна спальня / Фото design-milk.com

Спальня з власною ванною кімнатою / Фото design-milk.com

Ванна кімната / Фото design-milk.com

У будинку можна насолодитися трьома ванними, розробленими до досконалості за допомогою плитки ручної роботи, вапняку та теракотової підлоги. Сантехніка – полакована латунь.

Окремостояча ванна / Фото design-milk.com

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Ще один санвузол / Фото design-milk.com

Площа будинку 2796 квадратних футів (260 квадратних метрів). Будинок оцінюється в 1,875,000 доларів.