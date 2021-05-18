Для 33-річної Емі життєві плани повністю перевернулися, коли на початку 2020 року спалахнула пандемія Covid-19. Жінка була змушена відмовитися від орендованої квартири й тепер вона економить 1 тисячу фунтів щомісяця проживаючи у своєму фургоні.

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Емі вирішила, що переїзд у фургон на повний робочий день може бути ідеальним способом зберегти роботу на фрілансі, зменшуючи при цьому вихідні витрати.

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Раніше я здійснила кілька поїздок на фургонах і мені сподобалося. Я також люблю подорожі та дослідження, і завдяки віддаленій роботі це ідеальний спосіб подорожувати Великобританією, хоча обмеження були, – говорить власниця фургону.

Щаслива власниця зі своїм улюбленцем / Фото hesun.co.uk

Емі використала свої іпотечні заощадження на придбання фургона Mercedes Sprinter WVB High Top за 11000 фунтів стерлінгів. Тоді вона змогла повністю облаштувати фургон всього за 10 000 фунтів стерлінгів, всупереч тому, що ніколи раніше не займалася подібним самотужки.

На початку я переглянула весь проєкт, щоб спробувати розбити його на етапи. Потім, на кожному етапі, я досліджувала і переглядала багато відеороликів на YouTube, перш ніж вирішувати це сама. Раніше я навіть не використовувала дриль.

Звукоізоляційні панелі у фургоні / Фото hesun.co.uk

Для початку будівництва Емі зняла стіни, а потім почала встановлювати звукоізоляцію на фургон. Далі вона попросила техніка змонтувати сонячні панелі та електрику. Згодом у фургоні з'явилася вінілова підлога, дерев'яна перегородка, полиця для обшивки та дерев'яні меблі.

Емі пофарбувала стіни, зробила свої меблі, встановила систему водопостачання та газ, і, нарешті, додала домашній декор для затишку. Витрати сягнули 1000 фунтів стерлінгів на електрику і 500 фунтів стерлінгів на Bluetooth-систему.

Невеличка кухня із милим диванчиком для відпочинку / Фото hesun.co.uk

Щоб зменшити витрати, Емі освіжила старі дошки, переобладнавши їх у стільницю та стіл. Вона також повторно використала штори, які вже мала, просто зменшивши їх за розміром відповідно до фургона.

Я працювала в жахливу погоду, включаючи сніг. Я також не уявляла, що роблю, і часто робила багато спроб і помилок, – розповідає Емі.

До проєкту вона витрачала 1500 фунтів стерлінгів на оренду житла та комунальні рахунки, але її витрати у фургоні складають лише 500 фунтів – це економить 1000 фунтів на місяць.

Я паркуюсь у будинках друзів або в кемпінгах. Якщо я поїду до Шотландії, я можу зупинитися у дикому кемпінгу, який є безкоштовним. У мене на даху сонячна батарея, тому моя електроенергія безкоштовна! Водні запаси я поповнюю, у безкоштовних кемпінгах теж. У моєму мікроавтобусі є бензин, але його не потрібно занадто часто заправляти. Мій обігрівач заправляється дизелем, за який я плачу, коли поповнюю бак.

Ідеальний ранок з чашкою кави / Фото hesun.co.uk

Емі каже, що вона сподівається спрямувати зароблені гроші на новий проєкт – ремонт іншого майна, можливо, крихітного будинку чи чогось більшого. Але зараз вона прагне насолодитися своєю свободою і продовжувати подорожувати, заощаджуючи гроші.

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Завдання зробило мене душевно сильнішою людиною, і я довела собі, що можу робити все, що завгодно. Я люблю це. Моя робота теж дуже креативна, і я вважаю, що жити таким життям чудово для моєї творчої роботи. Також круто мати можливість подорожувати після шести місяців такої важкої роботи над фургоном.