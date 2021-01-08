Це врятує ваш передпокій: 8 оригінальних ідей від IKEA з фото
Відомий бренд пропонує нестандартні ідеї використання власних меблів. Розповідаємо, як перетворити шафки, узголів'я ліжка та книжкові полиці на стильні меблі для передпокою.
Передпокій – місце, якому зазвичай приділяють не дуже багато уваги. Але це можна виправити. Про оригінальні ідеї використання меблів від IKEA повідомляє журнал House Beautiful.
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Використайте кухонну шафку замість сховища
Кухонна шафа заховає безлад / Фото House Beautiful
Кухонна шафа – компактна і є ідеальною для невеликого простору. Окрім того, вона закривається і дає змогу приховати безлад.
Повішайте велосипед на стіну
Велосипед на стіні економить місце / Фото House Beautiful
Зробіть настінне кріплення з ніжок старого табурета і розмістіть на ньому велосипед. Це не тільки зекономить простір, а стане оригінальним декором.
Використайте рейку замість стійки для одягу
Рейка має стильний вигляд / Фото House Beautiful
Цей варіант не буде перекидатися і зекономить місце.
Поверніть поличку на бік
Оригінальна ідея з полицею / Фото House Beautiful
Візьміть довгу поличку і поставте її на підлогу, перевернувши набік. Тут ви зможете зберігати взуття, а зверху на ній можна сидіти.
Зробіть шафки з книжкових полиць
Книжкові шафи можуть знадобитися для одягу / Фото House Beautiful
Вийміть кілька поличок, прикрутіть гачки – і матимете стильні шафи для одягу.
Розріжте комп'ютерний стіл…
Несподіване застосування комп'ютерного стола / Фото House Beautiful
… І прикріпіть його до стіни. Зверху можна зберігати ключі та дрібні предмети, а знизу зробити гачки для сумок.
Використайте стійку для спецій
Підставка для спецій може знадобитися в передпокої / Фото House Beautiful
Вона слугуватиме для зберігання окулярів, ключів та інших дрібних предметів.
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Зробіть з узголів'я ліжка тримач для одягу
Узголів'я ліжка можна перевернути й повішати одяг / Фото M-strana
Його можна легко розмістити в куті й вішати сюди будь-що.
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