Відомий бренд пропонує нестандартні ідеї використання власних меблів. Розповідаємо, як перетворити шафки, узголів'я ліжка та книжкові полиці на стильні меблі для передпокою.

Передпокій – місце, якому зазвичай приділяють не дуже багато уваги. Але це можна виправити. Про оригінальні ідеї використання меблів від IKEA повідомляє журнал House Beautiful.

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Використайте кухонну шафку замість сховища



Кухонна шафа заховає безлад / Фото House Beautiful

Кухонна шафа – компактна і є ідеальною для невеликого простору. Окрім того, вона закривається і дає змогу приховати безлад.

Повішайте велосипед на стіну



Велосипед на стіні економить місце / Фото House Beautiful

Зробіть настінне кріплення з ніжок старого табурета і розмістіть на ньому велосипед. Це не тільки зекономить простір, а стане оригінальним декором.

Використайте рейку замість стійки для одягу



Рейка має стильний вигляд / Фото House Beautiful

Цей варіант не буде перекидатися і зекономить місце.

Поверніть поличку на бік



Оригінальна ідея з полицею / Фото House Beautiful

Візьміть довгу поличку і поставте її на підлогу, перевернувши набік. Тут ви зможете зберігати взуття, а зверху на ній можна сидіти.

Зробіть шафки з книжкових полиць



Книжкові шафи можуть знадобитися для одягу / Фото House Beautiful

Вийміть кілька поличок, прикрутіть гачки – і матимете стильні шафи для одягу.

Розріжте комп'ютерний стіл…



Несподіване застосування комп'ютерного стола / Фото House Beautiful

… І прикріпіть його до стіни. Зверху можна зберігати ключі та дрібні предмети, а знизу зробити гачки для сумок.

Використайте стійку для спецій



Підставка для спецій може знадобитися в передпокої / Фото House Beautiful

Вона слугуватиме для зберігання окулярів, ключів та інших дрібних предметів.

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Зробіть з узголів'я ліжка тримач для одягу



Узголів'я ліжка можна перевернути й повішати одяг / Фото M-strana

Його можна легко розмістити в куті й вішати сюди будь-що.