7 нестандартних прийомів, що зроблять ваш передпокій краще

Якщо ви давно хотіли освіжити свій передпокій, скористайтеся нашими порадами. Так ви зможете трансформувати простір без втрати площі.

Передпокій – місце, куди гості потраплять, щойно переступлять поріг квартири. Часто передпокої у невеликих помешканнях вміщують забагато речей та непотребу. Розповідаємо, як оживити передпокій та надати йому індивідуальності.

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Повішайте дзеркало нестандартної форми



Нестандартне дзеркало оживить інтер'єр / Фото Prosteklo

Складно собі уявити передпокій без дзеркала. Однак спробуйте відмовитися від стандартних дзеркал і придбати кругле, хвилясте, несиметричне дзеркало. Але не забувайте, що воно має бути зручним.

Поставте дзеркало на підлогу



Дзеркало на підлозі стало стильним трендом / Фото Pinterest

Цей тренд завойовує прихильність людей в усьому світі. Дзеркало на підлозі допоможе візуально збільшити приміщення, адже воно відображатиме не тільки стіни, а й підлогу та стелю.

Розташуйте дзеркало в безпечному місці, щоб його не зачепили ті, хто виходить і заходить.

Повішайте зелене панно



Панно з моху оживить інтер'єр / Фото Youla

Рідко хто може похвалитися рослинами в передпокої. Зазвичай там для цього надто мало місця та світла. Однак ви можете придбати панно зі стабілізованого моху, що не потребує особливого догляду. Зелень в коридорі додасть інтер'єру затишку та свіжості.

Придбайте рейкові дверцята для шаф



Рейкові дверцята виглядають дуже стильно / Фото Made-box

Це рішення додасть стилю вашому передпокою. Рейкові дверцята складаються з поперечних планок. Такі шафи можна сміливо виділяти кольором.

Встановіть підвісні світильники



Світильники можна розмістити над тумбою / Фото Anzazo

Зазвичай у передпокої роблять світильники, що не приваблюють увагу. Саме тому це місце асоціюється з напівтемрявою та поганою видимістю. Спробуйте розмістити кілька підвісних світильників у непрохідних зонах: над комодом або тумбою.

Зробіть підсвітку підлоги



Підсвітка підлоги в коридорі робить пересування безпечним / Фото Podsvetka

Чудове рішення, що розширює простір і робить інтер'єр загадковим. Можна налаштувати вмикання підсвітки за допомогою датчику руху. Так ви зможете спокійно пересуватися квартирою в нічний час.

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Зробіть килим з плитки



Варіант килима з плитки / Фото Fixmaster74

Плитка справді є найпрактичнішим матеріалом для підлоги в передпокої. Але можна експериментувати з нею і не викладати нудні квадратики. Оберіть плитку з геометричними або рослинними візерунками та укладіть з неї своєрідний килим.