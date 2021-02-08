7 нестандартних прийомів, що зроблять ваш передпокій краще
Якщо ви давно хотіли освіжити свій передпокій, скористайтеся нашими порадами. Так ви зможете трансформувати простір без втрати площі.
Джерело:Ivd
Передпокій – місце, куди гості потраплять, щойно переступлять поріг квартири. Часто передпокої у невеликих помешканнях вміщують забагато речей та непотребу. Розповідаємо, як оживити передпокій та надати йому індивідуальності.
Незвично У Києві продають квартиру площею 6 метрів: скільки вона коштує
Повішайте дзеркало нестандартної форми
Нестандартне дзеркало оживить інтер'єр / Фото Prosteklo
Складно собі уявити передпокій без дзеркала. Однак спробуйте відмовитися від стандартних дзеркал і придбати кругле, хвилясте, несиметричне дзеркало. Але не забувайте, що воно має бути зручним.
Поставте дзеркало на підлогу
Дзеркало на підлозі стало стильним трендом / Фото Pinterest
Цей тренд завойовує прихильність людей в усьому світі. Дзеркало на підлозі допоможе візуально збільшити приміщення, адже воно відображатиме не тільки стіни, а й підлогу та стелю.
Розташуйте дзеркало в безпечному місці, щоб його не зачепили ті, хто виходить і заходить.
Повішайте зелене панно
Панно з моху оживить інтер'єр / Фото Youla
Рідко хто може похвалитися рослинами в передпокої. Зазвичай там для цього надто мало місця та світла. Однак ви можете придбати панно зі стабілізованого моху, що не потребує особливого догляду. Зелень в коридорі додасть інтер'єру затишку та свіжості.
Придбайте рейкові дверцята для шаф
Рейкові дверцята виглядають дуже стильно / Фото Made-box
Це рішення додасть стилю вашому передпокою. Рейкові дверцята складаються з поперечних планок. Такі шафи можна сміливо виділяти кольором.
Встановіть підвісні світильники
Світильники можна розмістити над тумбою / Фото Anzazo
Зазвичай у передпокої роблять світильники, що не приваблюють увагу. Саме тому це місце асоціюється з напівтемрявою та поганою видимістю. Спробуйте розмістити кілька підвісних світильників у непрохідних зонах: над комодом або тумбою.
Зробіть підсвітку підлоги
Підсвітка підлоги в коридорі робить пересування безпечним / Фото Podsvetka
Чудове рішення, що розширює простір і робить інтер'єр загадковим. Можна налаштувати вмикання підсвітки за допомогою датчику руху. Так ви зможете спокійно пересуватися квартирою в нічний час.
Актуально Як облаштовують маленькі квартири в різних країнах світу: корисні лайфхаки
Зробіть килим з плитки
Варіант килима з плитки / Фото Fixmaster74
Плитка справді є найпрактичнішим матеріалом для підлоги в передпокої. Але можна експериментувати з нею і не викладати нудні квадратики. Оберіть плитку з геометричними або рослинними візерунками та укладіть з неї своєрідний килим.
Поділитися новиною