Печерний інтер'єр: в Техасі посеред пустелі з'явився незвичний готель – фото
Будинок збудований з глини розташований у віддаленій частині пустелі Техасу поблизу національного парку Біг-Бенд. Приміщення складається з однієї кімнати та має типовий для печер інтер'єр. Більше про печерний готель в пустелі – читайте в матеріалі.
В даху будиночка зроблений невеликий прозорий купол, який дозволяє спостерігати за зірками просто з ліжка, повідомляє Inhabitat.
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Будівля розташована на популярному пішому маршруті і призначена для прихистку випадкових туристів.
Максимальна кількість людей, які можуть лишитись на ніч – троє / Фото Inhabitat
Форма будинку зумовлена екстремальними кліматичними умовами в цій частині пустелі. Зокрема місцевість зазнає впливу сильної спеки, вітру, холоду та дощу.
Інтер'єр тут максимально спрощений / Фото Inhabitat
Будиночок живиться від сонячних панелей. Електроенергії вистачає, щоб живити лампочки, примітивну кухонну техніку, а також телефони та ноутбуки. Кухонні раковини отримують воду з невеликого резервуара для збору дощу, але гостям рекомендується принести власну питну воду.
Вночі в пустелі буває доволі холодно / Фото Inhabitat
Тут є комфортне двоспальне ліжко, подушки та ковдри. Додатковий простір на дивані з піддонів дозволяє розмістити третього гостя.
Електроенергія в будинку суворо обмежена / Фото Inhabitat
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Ванна розташована в окремій будівлі поруч із основною спорудою.
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