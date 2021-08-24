Пара скористалася можливістю перетворити підвал у функціональний робочий простір з житловою зоною і пральнею. Приміщення стилізували під формат speakeasy – підпільний бар в підвальному приміщенні.

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Якби пара відклала ремонт ще на кілька років, то назбирала б в підвалі ще більше сміття. Швидке рішення про перевтілення допомогло зекономити час на очищенні простору, відтак усі роботи зайняли лише 8 тижнів.

Як виглядав підвал до ремонту

Підвал до ремонту /Фото House Beautiful

Підвал до ремонту /Фото House Beautiful

Переповнений коробками простір з необробленими стінами, оголеними трубами та тарганами став справжнім викликом для дизайнерського дуету. Крім того, тут розташовані опірні конструкції та лічильники, яких не можна позбутися. Тому, працюючи з площею підвалу, довелося включити колони в загальну композицію простору.

Інтер'єр підвалу після ремонту

Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

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Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

Лічильники вдалося заховати за дерев'яною стіною, а колони та балки перетворилися в стильні арки.

Щоб додати природного світла, дизайнери відреставрували старовинний вітраж та висвітлили його за допомогою світлодіодної стрічки. Для оформлення простору використано безліч інших вінтажних предметів, приміром, стільниці, промислові вікна, фурнітура для шаф, свічники та стільці. Саме це поєднання нового зі старим зробило простір унікальним.

Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

Дизайнерам було важливо зробити підвал теплим та затишним. Для цього в інтер'єрі використано багато класичних речей, наприклад стеля від American Tin Ceilings з яскраво-білого атласу, вінтажні шпалери з картою Брукліну та шафи зеленого кольору.

Пральня: до та після

Інтер'єр підвалу до ремонту / Фото House Beautiful

Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

Інтер'єр підвалу після ремонту / Фото House Beautiful

Ще одна важлива зона підвалу – пральня, оформлена в рожевих тонах. Простір стає грайливим завдяки диско-кулі, неоновій вивісці та дзеркалам. Щоб зекономити місце, дизайнери встановили складний столик для білизни.