Крутий проєкт французьких архітекторів – каюта площею 26 квадратних метрів, кругла за своїм дизайном та із зовнішнім покриттям вертикальною дерев’яною обшивкою. На невеликій площі вдалося вмістити все необхідне для комфортного проживання.

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У передній частині споруди є вікно Lumicene діаметром 6 метрів, що дозволяє за потреби наповнювати внутрішній простір сонячним світлом.

Екстер'єр будівлі / Фото contemporist.com

У спорудах круглої форми важко зробити функціональне планування, проте це не той випадок. У середині LumiPod є спальня, кухонна зона, обідня зона, ванна кімната та вбудована шафа для одягу.

Як виглядає інтер'єр зовні / Фото contemporist.com

Меблі виготовлені на замовлення з використанням натурального шпону із дуба, стельові панелі покриті вовняною повстю, а ліжко "плаває" – воно інтегроване в неглибоку нішу.

Спальня із видом на Женевське озеро / Фото contemporist.com

Ванна кімната розташована за спальнею та оброблена малоформатними квадратними плитками від підлоги до стелі. Тут поєднано дерево та плитку різних форматів.

Ванна кімната та шафа для одягу / Фото contemporist.com

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Душ знаходиться у ніші / Фото contemporist.com

Уночі кругле панорамне вікно можна закрити шторами для інтимнішої атмосфери. У проєкті використано природні матеріали, що додають затишку приміщенню.

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Таке житло стане ідеальним варіантом для романтичного відпочинку вдвох чи усамітнення із природою.