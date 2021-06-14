Дизайнери вирішили будувати офісне приміщення максимально високо. Простір Sky Floor, який займає 250 квадратних метрів знаходиться на Печерську. Висота 40-го поверху та кругові панорамні вікна дозволяють розгледіти Київ з висоти пташиного польоту.

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Місце розташування офісу було вибрано невипадково. Максимальна висота та вихід вікон на сонячну сторону дозволили забезпечити повноцінне природне освітлення та інсоляцію. Саме ці фактори повинні позитивно вплинути на продуктивність співробітників.



Футуристична рецепція / Фото Lauri Brothers



Футуристична рецепція / Фото Lauri Brothers



Футуристична рецепція / Фото Lauri Brothers

В основу проєкту закладено 3 основні складові – унікальність, дизайн та сучасні технології. Концепцію наближення до неба підхоплює кожен елемент: футуристична рецепція, мінімум кольорів та абстрактні форми.



Кольорове рішення дозволяє сконцентруватися на поточних завданнях / Фото Lauri Brothers



Зонування передбачило і відкритий простір, і ізольовані приміщення / Фото Lauri Brothers



Кольорове рішення дозволяє сконцентруватися на поточних завданнях / Фото Lauri Brothers



Простір подіуму призначений для неформальних зустрічей та відпочинку /Фото Lauri Brothers

Також дизайнери подбали про сучасні рішення. Щоб пришвидшити роботу команди та стати робочим інструментом, офіс обладнаний системою "розумного дому". Смартфон дозволяє контролювати кожен технічний процес, який існує в приміщенні: клімат, відеозв'язок, освітлення, опалення, ролети й музику.



В офісі функціонує спеціальна SMART-система / Фото Lauri Brothers



Увесь простір добре освітлений протягом всього дня / Фото Lauri Brothers



Панорамні вікна – особливість IT-офісу / Фото Lauri Brothers

Офіс передбачає усі необхідні зони: відкриті простори для роботи, ізольовані переговорні, конференц-зал, кухню, санвузол та спеціальні подіуми для відпочинку. Автори проєкту розповідають, що ця атмосфера допоможе працівникам не просто працювати, а творити.



Зона кухні / Фото Lauri Brothers



Зона кухні / Фото Lauri Brothers



Санвузол офісу відтворює загальний інтер'єр робочої зони / Фото Lauri Brothers