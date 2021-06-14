Дизайнери вирішили будувати офісне приміщення максимально високо. Простір Sky Floor, який займає 250 квадратних метрів знаходиться на Печерську. Висота 40-го поверху та кругові панорамні вікна дозволяють розгледіти Київ з висоти пташиного польоту.

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Місце розташування офісу було вибрано невипадково. Максимальна висота та вихід вікон на сонячну сторону дозволили забезпечити повноцінне природне освітлення та інсоляцію. Саме ці фактори повинні позитивно вплинути на продуктивність співробітників. 

Офіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Футуристична рецепція / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Футуристична рецепція / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Футуристична рецепція / Фото Lauri Brothers

В основу проєкту закладено 3 основні складові – унікальність, дизайн та сучасні технології. Концепцію наближення до неба підхоплює кожен елемент: футуристична рецепція, мінімум кольорів та абстрактні форми.

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Кольорове рішення дозволяє сконцентруватися на поточних завданнях / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Зонування передбачило і відкритий простір, і ізольовані приміщення  / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Кольорове рішення дозволяє сконцентруватися на поточних завданнях / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Простір подіуму призначений для неформальних зустрічей та відпочинку /Фото Lauri Brothers

Також дизайнери подбали про сучасні рішення. Щоб пришвидшити роботу команди та стати робочим інструментом, офіс обладнаний системою "розумного дому". Смартфон дозволяє контролювати кожен технічний процес, який існує в приміщенні: клімат, відеозв'язок, освітлення, опалення, ролети й музику.

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
В офісі функціонує спеціальна SMART-система / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Увесь простір добре освітлений протягом всього дня / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Панорамні вікна – особливість IT-офісу / Фото Lauri Brothers

Офіс передбачає усі необхідні зони: відкриті простори для роботи, ізольовані переговорні, конференц-зал, кухню, санвузол та спеціальні подіуми для відпочинку. Автори проєкту розповідають, що ця атмосфера допоможе працівникам не просто працювати, а творити. 

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Зона кухні / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Зона кухні / Фото Lauri Brothers

IT-oфіс на 40 поверсі найвищої будівлі України
Санвузол офісу відтворює загальний інтер'єр робочої зони / Фото Lauri Brothers