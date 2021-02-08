Український скульптор Олександр Мілов, відомий своєю композицією "Любов" для фестивалю Burning Man, розробляє ескіз скульптури, присвяченої пандемії Covid-19. Монумент буде сповнений символізму.

Олександр Мілов показав на своїй сторінці у фейсбук ескіз монумента для міста Дубаї. Скульптура вагою 9 тонн зображає землю у формі коронавірусу.

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Розміри скульптури

Монумент виготовлять з поліефірної смоли, бетону та нержавіючої сталі. Висота скульптури складатиме 16 метрів, а ширина – 13 метрів.

На монументі буде зображено молекулу коронавірусу з шипами. Вона матиме форму Землі, на якій стоять люди, взявшись за руки.

Символізм скульптури

Кожна фігура складається з окремих фігурок людей, що, обійнявшись, стоять один в одного на плечах. Це символізує різні соціальні групи й людські цінності, що об'єднані спільною проблемою – пандемією.

Фігури дорослих та дітей не матимуть ротів. Це – символ ще одного обмеження, накладеного пандемією.

В основі молекули розмістили звичайну сім'ю, де вся планета крутиться на голові матері. Також на молекулі є хоровод з семи дорослих та семи дітей. Там є закохана пара, а також гетеросексуальна та дві гомосексуальні родини з дітьми. Усе це підкреслює розмаїття людей, які є у світі.

Окрім них, в стороні від хороводу стоять дві закохані пари: два хлопця та дві дівчини. Це символізує неприйняття гомосексуальних стосунків суспільством.

Також у композиції є мати-одиначка із сином, батько-одинак з донькою, фігури, що символізують патріархат та матріархат. Усього на глобусі буде розміщено 56 скульптур.

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Композиція крутитиметься довкола своєї осі під кутом обертання планети.