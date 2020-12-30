Плитка на стінах та підлозі у ванній поступово відходить в минуле. Пропонуємо дізнатися, які нові матеріали можна використовувати у ремонті.

Сьогодні є чимало матеріалів, що здатні замінити традиційний кахель. Про це повідомляє ресурс Archidea.

Цегла на стінах

Кардинально новий матеріал в оздобленні ванної кімнати. Цегла стійка як до вологи, так і до пилу та бруду.



Цегляні стіни виглядають оригінально / Фото Archidea

Однак не треба оздоблювати стіни необробленою цеглою, як це часто роблять в інших приміщеннях. Краще вкрити її шаром водонепроникного та паронепроникного матеріалу. Цеглу можна пофарбувати у різні кольори, або ж залишити такою, як вона є.

Дерев'яне покриття



Зверніть увагу на дерев'яні варіанти оздоблення / Фото Roomester

Не зовсім звичний матеріал для ванної кімнати. Однак сьогодні дерево, як і цеглу, можна вкрити водонепроникним шаром і насолоджуватися натуральним оздобленням.

Існують види деревини, що містять в собі багато натуральних масел та смол. Таке дерево не потрібно вкривати захисним шаром – воно й так чудово витримує вологу.

Фотошпалери та постери



За допомогою фотошпалер можна досягнути цікавого ефекту / Фото Stenagrafika

За допомогою фотошпалер можна оживити нудний простір, а також візуально збільшити площу кімнати. Найкраще обирати вологостійкі латексні варіанти.

Камінь

У ванних кімнатах чудово виглядають природні кам'яні плити. Обирайте камінь з високою водостійкістю. Кам'яне покриття для ванних кімнат потрібно підготувати: відшліфувати та просочити вологовідштовхувальним матеріалом.



Камінь робить інтер'єр розкішним / Фото postach.com.ua

Камінь – досить дорогий матеріал. Якщо немає змоги оздобити каменем усе приміщення, зробіть такий акцент на стіні або підлозі. Це додасть інтер'єру елегантності.

Скляні стіни



Усе частіше у ванних кімнатах роблять скляні стіни / Фото Stekloizerkala

Цей тренд набирає усе більшої популярності. Скло візуально розширює простір та додає ефектності інтер'єру. Можна зробити скляні стіни замість звичайних, а можна оздобити внутрішні стіни склом – наприклад, накрити ним цеглу.

Мозаїка для стін



Мозаїка користується шаленою популярністю / Фото Keramis

Цей варіант найчастіше є різновидом керамічної плитки, однак виглядає досить свіжо та оригінально. Також мозаїку виготовляють з металу, скла, каменю та дерева.

Мозаїку можна укладати на стінах, стелі, підлозі й навіть на зовнішній стінці ванни.

Бетонні стіни



Інтер'єр ванної кімнати з використанням бетону / Фото HousesDesign

Не так давно бетон вважали варіантом чорнового оздоблення. Сьогодні ж бетонні стіни та підлогу залишають на поверхні.

Бетон потрібно ретельно укласти та відполірувати, щоб він не вбирав вологу. Нерідко бетонний інтер'єр поєднують з натуральним деревом або мозаїкою.

Фарба для ванної

Сьогодні на ринку є чималий вибір фарб саме для ванної кімнати. Вони захищають стіни від плісняви та вологи, не займають місця та є досить бюджетними.



Стіни, пофарбовані у чорний колір, виглядають стильно / Фото Archidea

Стіни, вкриті спеціальною фарбою, можна з легкістю мити. Варіантів кольору теж є дуже багато. Кольори можна поєднувати між собою, а в разі ремонту один колір легко змінити на інший.