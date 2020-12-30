Забудьте про плитку: 7 нових матеріалів для оздоблення ванної кімнати
Плитка на стінах та підлозі у ванній поступово відходить в минуле. Пропонуємо дізнатися, які нові матеріали можна використовувати у ремонті.
Сьогодні є чимало матеріалів, що здатні замінити традиційний кахель. Про це повідомляє ресурс Archidea.
Цегла на стінах
Кардинально новий матеріал в оздобленні ванної кімнати. Цегла стійка як до вологи, так і до пилу та бруду.
Цегляні стіни виглядають оригінально / Фото Archidea
Однак не треба оздоблювати стіни необробленою цеглою, як це часто роблять в інших приміщеннях. Краще вкрити її шаром водонепроникного та паронепроникного матеріалу. Цеглу можна пофарбувати у різні кольори, або ж залишити такою, як вона є.
Дерев'яне покриття
Зверніть увагу на дерев'яні варіанти оздоблення / Фото Roomester
Не зовсім звичний матеріал для ванної кімнати. Однак сьогодні дерево, як і цеглу, можна вкрити водонепроникним шаром і насолоджуватися натуральним оздобленням.
Існують види деревини, що містять в собі багато натуральних масел та смол. Таке дерево не потрібно вкривати захисним шаром – воно й так чудово витримує вологу.
Фотошпалери та постери
За допомогою фотошпалер можна досягнути цікавого ефекту / Фото Stenagrafika
За допомогою фотошпалер можна оживити нудний простір, а також візуально збільшити площу кімнати. Найкраще обирати вологостійкі латексні варіанти.
Камінь
У ванних кімнатах чудово виглядають природні кам'яні плити. Обирайте камінь з високою водостійкістю. Кам'яне покриття для ванних кімнат потрібно підготувати: відшліфувати та просочити вологовідштовхувальним матеріалом.
Камінь робить інтер'єр розкішним / Фото postach.com.ua
Камінь – досить дорогий матеріал. Якщо немає змоги оздобити каменем усе приміщення, зробіть такий акцент на стіні або підлозі. Це додасть інтер'єру елегантності.
Скляні стіни
Усе частіше у ванних кімнатах роблять скляні стіни / Фото Stekloizerkala
Цей тренд набирає усе більшої популярності. Скло візуально розширює простір та додає ефектності інтер'єру. Можна зробити скляні стіни замість звичайних, а можна оздобити внутрішні стіни склом – наприклад, накрити ним цеглу.
Мозаїка для стін
Мозаїка користується шаленою популярністю / Фото Keramis
Цей варіант найчастіше є різновидом керамічної плитки, однак виглядає досить свіжо та оригінально. Також мозаїку виготовляють з металу, скла, каменю та дерева.
Мозаїку можна укладати на стінах, стелі, підлозі й навіть на зовнішній стінці ванни.
Бетонні стіни
Інтер'єр ванної кімнати з використанням бетону / Фото HousesDesign
Не так давно бетон вважали варіантом чорнового оздоблення. Сьогодні ж бетонні стіни та підлогу залишають на поверхні.
Бетон потрібно ретельно укласти та відполірувати, щоб він не вбирав вологу. Нерідко бетонний інтер'єр поєднують з натуральним деревом або мозаїкою.
Фарба для ванної
Сьогодні на ринку є чималий вибір фарб саме для ванної кімнати. Вони захищають стіни від плісняви та вологи, не займають місця та є досить бюджетними.
Стіни, пофарбовані у чорний колір, виглядають стильно / Фото Archidea
Стіни, вкриті спеціальною фарбою, можна з легкістю мити. Варіантів кольору теж є дуже багато. Кольори можна поєднувати між собою, а в разі ремонту один колір легко змінити на інший.
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