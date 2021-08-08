Сьогодні освітлення на сходах вийшло за рамки звичайних міркувань безпеки. Сходове світло має бути естетичним та бути в гармонії зі стилем всього будинку.

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Перше, про що варто пам'ятати – освітлення варто продумати ще на етапі проєктування сходів. Це дозволить бути гнучким та обрати найкращий варіант, а не бути скованим через існуючі обмеження.

Окрім того, варто зважити на частоту використання сходів. Саме від цього залежить кількість вимикачів та кількість світла.

Сходовим світлом не варто нехтувати / Фото Homebook

Останній пункт – естетика. Зовнішні лампи не мають йти врозріз із загальним стилем помешкання, а вмонтоване світло також не завжди є ідеальним рішенням. Сходи – це масивний елемент інтер'єру, який привертає багато уваги, тому нехтувати його виглядом не варто.

Для економії та безтурботності найкращим рішенням буде світло з датчиком руху. Воно дозволить не думати про вимикачі та економити енергію.

Класика завжди у моді / Фото Homebook

Настінні світильники є класичним рішенням, яке завжди буде в моді. Але в такому разі потрібно буде витратити час на пошуки найкращого варіанту.

Також світло можна вмонтувати у сходи. Це забезпечить найкращий огляд сходинок та підкреслить їх чудовий вигляд.

Чудова взаємодія з інтер'єром / Фото Homebook