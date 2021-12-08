Освітлення квартири: що треба передбачити

Світло – один з головних акцентів будь-якого інтер'єру. Саме воно задає атмосферу та підкреслює переваги простору.

Світло в інтер'єрі – це не лише про красу світильників чи бра. Як і будь-який інший фактор, світло має бути детально сплановане та продумане.

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Окрім того, саме світло задає характер приміщення. Якщо ви хочете почувати себе в комфорті та не псувати зір – зверніть увагу на основні нюанси.

Один світильник – не найкраще рішення

У кожній кімнаті має бути центральне світло, яке наповнить весь простір. Але чи завжди нам потрібно саме таке рішення? Можливо, у кімнаті є зона для роботи, читання, відпочинку? Кожна зона потребує свого світла – це не лише зручно, а й краще для вашого зору та гаманця.

Кожен простір потребує різного освітлення / Фото Pinterest

Яскравість освітлення

Існують певні норми для кожного виду просторів, але ви мусите враховувати власні вподобання та потреби. Не варто лінуватися – візьміть лампочки різної потужності, протестуйте їх у своєму помешканні та лише тоді приймайте рішення. Краще декілька разів спробувати та перевірити, аніж потім шкодувати та намагатися виправити ситуацію.

Яскравість творить атмосферу / Фото Pinterest

Неправильий розмір та висота люстри та світильників

Напевно, найбільш поширена помилка при плануванні просторів. У погоні за дотриманням стилю ми можемо забути про елементарну функцінальність та правила, які продумувалися фахівцями. Якщо маєте сумніви – дайте шанс дизайнерам чи іншим спеціалістам. Звичайне делегування професіоналам наблизить вас до ідеального результату.

Краса та практичність мають бути в гармонії / Фото Pinterest

Температура освітлення

При плануванні світла ви мусите звернути увагу на біоритми та інші фізіологічні особливості. Вам може здатися дурницею, але від світла залежить те, наскільки ви будете продуктивними та як швидко захочете спати. Температура світлового потоку – дуже вагомий фактор, тому не забудьте з ним ознайомитися, якщо хочете досягнути найкращого результату.

Температура світла – важливий етап планування / Фото Pinterest