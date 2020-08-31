Острівні каміни також часто ще називають панорамними або центральними камінами. Такі типи камінів розміщують в центрі приміщення, з можливістю кругового огляду.

Дані каміни чудово впишуться в сучасні інтер'єри – Hi-Tech, модерн, loft тощо. При такому розміщенні, у випадку класичного дров'яного каміна, потрібно передбачити ряд обмежень. Одне з основних – це розмір приміщення, оскільки при горінні буде велика витрата кисню і в цілях безпеки розміщувати меблі потрібно якомога далі від каміна. І, звичайно, слід пам’ятати про відведення продуктів горіння. Цю проблему можливо вирішити в приватному будинку, але для квартир це практично нереально втілити.

Що ж робити, якщо немає можливості розмістити камін з відкритим вогнем? У цьому випадку на допомогу приходять технології. Ірландська компанія Dimplex пропонує абсолютно безпечні 3D електрокаміни (парові каміни), де візуалізація полум'я відбувається завдяки підсвічуванню пари. Ніяких продуктів горіння в приміщенні, не потрібні дрова або інше паливо, і попри це створюється неймовірно реалістична картинка полум'я за допомогою звичайної води.



На фото електрокамін Dimplex Cassette 500 PS

Серед величезної лінійки 3D електрокамінів присутні моделі касетного типу. Саме завдяки цьому типу камінів можна створити острівний камін в будь-якому приміщенні, не хвилюючись за безпеку використання.

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Крім цього, робота такого каміна сприятливо впливає на мікроклімат в приміщенні, адже він помірно зволожує повітря в ньому.



На фото електрокамін Dimplex Cassette 1000 PS

Встановлювати касетні каміни можна в нішу з будь-якого матеріалу, обмежень немає, оскільки камін взагалі не нагрівається при роботі. Пар, який клубочитися над каміном, ледь теплий, тому використовувати його можна без страху за дітей або тварин в будинку. Коли закінчується вода в баку, камін автоматично вимикається.

Споживання при візуалізації полум'я дорівнює споживанню декількох лампочок, тому витрати на використання будуть мінімальні.



На фото електрокамін Dimplex Cassette 600

Всі каміни укомплектовані ІЧ пультами управління, крім того, за допомогою Wi-Fi пульта можна управляти каміном з телефону. Не потрібно докладати зусиль і витрачати час для розпалювання, як це буває з дров'яними або біокамінами, всього лиш натисканням однієї кнопки ви створите затишне місце у вашому домі.

Дізнатися детальніше про модельний ряд касетних електрокамінів можна в нашому матеріалі.

Подивитися весь модельний ряд електрокамінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua або відвідавши шоуруми за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, вул. Анни Ахматової, 35. Детальна консультація фахівця за тел. (097) 500 17 37 та (050) 500 17 37.