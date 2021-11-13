Головними напрямами у сезоні 2021/2022 залишаються комфорт і задоволення власних амбіцій. Прагнення до затишку в дизайні називають коконом, тобто укутуванням, захистом. Модні композиції створені для того, щоб відповісти на бажання відпочинку та розслаблення.

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На практиці такі тенденції виливаються в меблі овальної форми, м’які матеріали та теплі кольори. Вибираючи аксесуари для вітальні, шукайте ті, які допоможуть створити ауру домашнього тепла.

Новітні течії / Фото homebook

Також варто зробити ставку на функціональність – непрактичні аксесуари, які ускладнюють роботу, занадто багато прикрас або безліч кольорів швидко зруйнують ретельно побудовану атмосферу комфорту.

Вибирайте натуральні матеріали – штучні тканини не тільки неприємні на дотик, але й неекологічні. Текстиль з льону, бавовни та шовку – символ елегантності. Також вдалим вибором стануть вироби з каменю, кераміки та металу.

Затишна зона / Фото homebook

Популярним місцем для розвішування прикрас у вітальні є, звичайно ж, стіна над диваном. Оформити її можна двома способами: мінімалістично, повісивши одну велику картину або в дусі художнього безладу, поєднуючи різні прийоми оздоблення стін.

Милий стиль / Фото homebook

Намагайтеся вибирати цінні речі, які відрізняються ретельною роботою або цікавою історією. Найкращими поєднаннями стануть абстрактні картини та малюнки, сімейні реліквії, фотографії ручної роботи та вінтажні фото. Модні настінні аксесуари для вітальні – це також всі види плакатів і графіки.