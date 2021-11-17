Особливі стіни та неймовірна атмосфера: вілла в Іспанії, яка чарує з першого погляду

Іспанія – це країна мрії для багатьох з нас. Чудовий клімат, смачна кухня, неймовірна архітектура – що ще потрібно для щастя?

Beef architekti представила неймовірну віллу у місті Мальорка. Вона стала унікальним поєднання сучасного дизайну з традиційними матеріаліами.

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Кам'яний фасад будинку збудований за допомогою традиційної в цьому регіоні техніки "Pedra en sec". Цей стиль у 2018 році ЮНЕСКО визнав нематеріальною культурною спадщиною.

Унікальний стиль / Фото Contemporist

Естетика – не єдина перевага цього фасаду. Влітку він зберігає у будинку прохолоду, а взимку сприяє накопиченню тепла.

Витриманий стиль / Фото Contemporist

Інтер'єр будинку дуже помірний, він дозволяє виготовленим на замовлення меблям виділятися. Атмосферу над зонами активностей доповнюють керамічні світильники.

Витонченість та гармонія / Фото Contemporist

З ділянки будинку відкривається нейомовірна картина, тому ще одним важливим завданням було організувати простори так, щоб зберегти можливість насолоджуватися казковим краєвидом.

Казка за вікном / Фото Contemporist