На ринку дверей в основному представлені білі, дерев’яні, а іноді й графітові відтінки, але двері можуть стати набагато більше, ніж просто універсальним фоном. Вони можуть стати барвистим акцентом або основною прикрасою інтер’єру, що відображатиме індивідуальність мешканців.

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Кольори завжди супроводжували нас – вони викликають емоції та спогади. Саме завдяки їм ми можемо перетворити свій будинок на красиве та захоплююче місце.

Жовті двері для креативних оптимістів

Жовтий відтінок володіє унікальною силою – стимулює мозок і піднімає настрій. Він асоціюється з сонцем та піщаним пляжем на казковому жаркому острові. Варто скористатися незвичайними властивостями цього кольору в інтер’єрі.

Незвичайний простір / Фото pinterest

Червоні двері для енергійних дослідників

Червоний колір відображає гарячий темперамент. Інтер’єр у цьому енергійному, сильному кольорі наповнить кімнату радістю і теплом.

Сміливий вибір / Фото pinterest

Морський відтінок любителів природи та гармонії

Морський колір асоціюється з небом і водою, розслабляє і заспокоює. Він навіює спогади про весну, природу і створює гарний настрій. Це ідеальний колір для креативних мрійників, які цінують оригінальні рішення.

Романтичний стиль / Фото pinterest