Особлива увага: як доглядати за кімнатними рослинами перед зимою
Джерело:cleanipedia
Настання холодів означає, що потрібно подбати про рослини не тільки зовні, а й всередині оселі. Прості поради допоможуть їм пережити зиму та зберегти свою красу.
Рослини у горщику – це не тільки чудовий предмет декору, з часом вони стають нашими друзями. А ще це чудові помічники, які збагачують киснем будь-яке приміщення.
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Рослини в горщиках вимагають особливого догляду в осінньо-зимовий період. Саме тоді вони вступають у період спокою, і ми можемо допомогти їм підготуватися до нього та спокійно пережити зиму.
Більше сонця
Чим ближче до зими, тим рідше з’являється сонечко та меншим стає світловий день. Нестача сонця може стати для рослин фатальною – стебла стають млявими, листя стоншується та опадає. Деякі рослини можуть навіть загинути. Цьому можна запобігти, якщо розташувати рослини в горщиках якомога ближче до вікна. Вони найкраще почуватимуться на підвіконні зі східної та південної сторони, тому що сонце світить там найдовше навіть у похмурі дні. Також важливо час від часу повертати горщики на 180 градусів.
Очищення листя
Навіть на самому сонячному місці рослина не буде поглинати багато світла, якщо його листя буде покрито товстим шаром пилу. Тому коли сутінки починаються раніше і наближається зима, починайте регулярно прибирати листя своїх "зелених друзів".
Обмежте полив кімнатних рослин
Взимку, коли рослини перебувають у стані спокою, їм потрібно набагато менше води та поживних речовин. Необхідно без докорів сумління обмежити їх полив. Варто поливати рослини тільки тоді, коли побачите, що земля у горщику вже суха.
Контроль температури
Чим менше світла потрапляє до рослин, тим нижче повинна бути їх температура. Тому для більшості наших кімнатних рослин оптимальна температура 16 – 18 градусів за Цельсієм.