Рослини у горщику – це не тільки чудовий предмет декору, з часом вони стають нашими друзями. А ще це чудові помічники, які збагачують киснем будь-яке приміщення.

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Рослини в горщиках вимагають особливого догляду в осінньо-зимовий період. Саме тоді вони вступають у період спокою, і ми можемо допомогти їм підготуватися до нього та спокійно пережити зиму.

Окраса оселі / Фото pexels

Більше сонця

Чим ближче до зими, тим рідше з’являється сонечко та меншим стає світловий день. Нестача сонця може стати для рослин фатальною – стебла стають млявими, листя стоншується та опадає. Деякі рослини можуть навіть загинути. Цьому можна запобігти, якщо розташувати рослини в горщиках якомога ближче до вікна. Вони найкраще почуватимуться на підвіконні зі східної та південної сторони, тому що сонце світить там найдовше навіть у похмурі дні. Також важливо час від часу повертати горщики на 180 градусів.

Зелені друзі / Фото pexels

Очищення листя

Навіть на самому сонячному місці рослина не буде поглинати багато світла, якщо його листя буде покрито товстим шаром пилу. Тому коли сутінки починаються раніше і наближається зима, починайте регулярно прибирати листя своїх "зелених друзів".

Створюють затишок у домі / Фото pexels

Обмежте полив кімнатних рослин

Взимку, коли рослини перебувають у стані спокою, їм потрібно набагато менше води та поживних речовин. Необхідно без докорів сумління обмежити їх полив. Варто поливати рослини тільки тоді, коли побачите, що земля у горщику вже суха.

Збагачення киснем / Фото pexels

Контроль температури

Чим менше світла потрапляє до рослин, тим нижче повинна бути їх температура. Тому для більшості наших кімнатних рослин оптимальна температура 16 – 18 градусів за Цельсієм.

Створення неймовірної атмосфери / Фото pexels

Важливо! Слідкуйте за протягами – кімнатні рослини їх не люблять.