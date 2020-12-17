Посадити лампу чи стілець – саме такою є ідея британського дизайнера. Коли предмет інтер'єру виростає, його зрубують та використовують в дизайні.

Про винахід британця Гевіна Мунро повідомляє ресурс Medium у своєму розділі Design Column.

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Гевін Мунро та його лампа з дерев / Фото Medium

Нестандартні меблі вирощують з молодих дерев. Спершу їх висаджують в грунт. Потім стовбур та гілки поступово вигинають і надають потрібної форми. Дерева приймають необхідну форму вже за кілька тижнів.

Ці стільці роблять без жодного цвяха – гілки щільно сплітають між собою, щоб меблі були функціональними.



Лампа з цільного масиву дерева / Фото Medium

Після підготовчих процедур дереву дають рости й набирати товщину. "Урожай меблів" зазвичай збирають взимку.



Так вирощують органічні меблі / Фото Medium

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Для одного стільця потрібно використати чотири дерева. Він виросте протягом п'яти-десяти років.



Стілець на грядці / Фото Medium

Насправді це якийсь органічний 3D-друк, мені це дуже подобається. Але це також страшно, бо це новий спосіб ведення фермерського господарства, і багато речей може піти не так, – пояснює Мунро.