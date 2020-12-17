Чудовий заміський будинок від українських архітекторів у селі Бистре під Харковом.

Автором проєкту стала SBM Studio.

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Відкритий простір вітальні з панорамними вікнами / Фото sbmstudio.com.ua

Цей будинок зроблений спеціально для відпочинку на вихідні. Він має площу 160 квадратних метрів і два видових вікна.



Будинок розташований на схилах біля озера / Фото sbmstudio.com.ua

Основними побажаннями замовника була можливість споглядати широку панораму озера, і витрачати якомога менше коштів на опалення та зусиль на підтримку будинку і ділянки, – повідомляють архітектори.

Помешкання побудували з термоцегли. Фасади дому облицювали термо-ясенем і клінкерною цеглою, що має вік понад 150 років.



У всіх приміщеннях є картини українських художників / Фото sbmstudio.com.ua

Одне з панорамних вікон можна повністю прибрати у щілину між каміном і стіною. Так утворюється єдиний простір між кухнею-вітальнею та терасою.



Зона їдальні з незвичною люстрою / Фото sbmstudio.com.ua

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Торшери на терасі мають не тільки декоративну функцію. Вони є несучими конструкціями даху тераси.



Тераса з оригінальними світильниками / Фото sbmstudio.com.ua

В інтер'єрі вітальні основним акцентом став прямокутний камін до стелі, облицьований плиткою.



Ванна кімната оздоблена цеглою / Фото sbmstudio.com.ua

В цьому сучасному будинку використали тільки меблі від українських виробників. Простір тут оживляють картини українських художників.



Інтер'єр спальні / Фото sbmstudio.com.ua