Резиденція над озером: фото оригінального будинку для недільного відпочинку під Харковом
Чудовий заміський будинок від українських архітекторів у селі Бистре під Харковом.
Автором проєкту стала SBM Studio.
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Відкритий простір вітальні з панорамними вікнами / Фото sbmstudio.com.ua
Цей будинок зроблений спеціально для відпочинку на вихідні. Він має площу 160 квадратних метрів і два видових вікна.
Будинок розташований на схилах біля озера / Фото sbmstudio.com.ua
Основними побажаннями замовника була можливість споглядати широку панораму озера, і витрачати якомога менше коштів на опалення та зусиль на підтримку будинку і ділянки, – повідомляють архітектори.
Помешкання побудували з термоцегли. Фасади дому облицювали термо-ясенем і клінкерною цеглою, що має вік понад 150 років.
У всіх приміщеннях є картини українських художників / Фото sbmstudio.com.ua
Одне з панорамних вікон можна повністю прибрати у щілину між каміном і стіною. Так утворюється єдиний простір між кухнею-вітальнею та терасою.
Зона їдальні з незвичною люстрою / Фото sbmstudio.com.ua
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Торшери на терасі мають не тільки декоративну функцію. Вони є несучими конструкціями даху тераси.
Тераса з оригінальними світильниками / Фото sbmstudio.com.ua
В інтер'єрі вітальні основним акцентом став прямокутний камін до стелі, облицьований плиткою.
Ванна кімната оздоблена цеглою / Фото sbmstudio.com.ua
В цьому сучасному будинку використали тільки меблі від українських виробників. Простір тут оживляють картини українських художників.
Інтер'єр спальні / Фото sbmstudio.com.ua
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