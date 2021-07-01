Оригінальне дизайнерське рішення: поєднання вишуканого та сільського стилів

У будинку в Каталонії вдалося поєднати сільську простоту, вишуканість та середземноморський колорит. Особливий будинок наповнений антикваріатом та ретро-меблями.

Прекрасний фермерський будинок розташований на пагорбі в районі Альто-Ампурдана. На північ звідси височіють Піренеї, на схід розстеляється Середземне море. Саме через таке особливе розташування виникла ідея поєднати у будинку кілька різноманітних стилів.

Читайте також Як правильно обрати кондиціонер для дому: практичні поради

Дизайнером проєкту є Серж Кастелло. Саме йому вдалося наповнити кожен куточок середземноморської ферми затишними кольорами, фактурами та деталями.



Простори заповнені чудовим поєднанням сільських традицій заміського будинку / Фото ELLE Decor

Родзинкою дизайну є баланс між різними стилями, саме таке поєднання складає вишукану картину. В інтер'єрі переважають фактурні матеріали, що поєднуються із цементними стінами, що оброблені природними пігментами.

Чарівний дизайн / Фото ELLE Decor

Садиба складається з трьох окремих будиночків та студії. Споруди оточені садом з оливковими деревами, лавандою та іншими місцевими рослинами.



Неймовірний простір / Фото ELLE Decor

На території власності є чудовий басейн, вкритий тінню перголи та густими рослинами.

Дивіться більше фото чарівної садиби: