Красиво, але дорого: що треба знати про окремостоячу ванну – тренд 2021

Окремостояча ванна набуває дедалі більшої популярності, зокрема – серед блогерів. Та це – задоволення не з дешевих, тому перед установкою такої ванни слід добре обміркувати всі її плюси та мінуси. Цінова політика, моделі та важливі нюанси, які варто знати кожному, читайте у нашому матеріалі.

Про переваги та недоліки установки трендової ванни розповідає у своєму інстаграмі taniaplytka. Часто окремостоячу ванну монтують у куті ванної кімнати чи у ніші, але цього не варто робити:

по-перше, це не показує всю ту красу, за яку ви заплатили немаленькі гроші;

по-друге, спеціально для таких випадків є пристінні та кутові варіанти. Вони й коштувати будуть менше, і доглядати за ними буде простіше, адже у вас не буде важкодоступних місць.

Вам сподобається Нестандартна розкладка плитки, яка прикрасить ваш інтер'єр: добірка ідей у фото

Установка окремостоячої ванни: плюси та мінуси

Для початку вам необхідно підвести до ванни всі комунікації (вода, каналізація), і тут є 2 варіанти:

Ви заздалегідь правильно продумали місце установки, врахували всі технічні нюанси й всі труби заховали в стяжку. Вам доведеться робити для ванни подіум і вже на нього встановлювати її (до речі, є дуже красиво обіграні подіуми, наприклад, із морськими камінцями). Деякі дизайнери полюбляють такий прийом, адже можна влаштувати додаткові підсвітку.

Комунікації приховані у стяжці / Фото інстаграм vernichinteriors

Окремостояча ванна з подіумом у спальні / Фото behance

Зазвичай використовується, тому, що в нього також є внутрішня частина і її потрібно встановити

Наповнення ванни водою може відбуватися через перелив, тоді комплектація буде простішою – залишиться купити змішувач та душ. Перевагою є те, що у вас не буде носика, тому можна ванну не розташовувати впритул до стіни. Це не обтяжує простір навколо ванни та додає легкості.

Окремостояча ванна із підлоговим змішувачем / Фото google

Обслуговування сифону такої ванни можливе лише через верх. Якщо станеться щось серйозне – тоді доведеться ванну "підіймати". Якщо ж у вас будуть неполадки саме в переливі (який захований в стінку ванни) – то таку ванну відреставрувати майже неможливо. Тому варто обирати надійних та якісних виробників.

МАТЕРІАЛИ, з яких виготовляють окремостоячі ванни:

акрил (найпопулярніший і найдешевший );

(найпопулярніший і ); сталь та чавун (все рідше беруть металеві ванни);

(все рідше беруть металеві ванни); композит (чи штучний камінь) – найдорожчий матеріал, який має низку переваг (будь-які форми, красиві кольори, приємні тактильні відчуття).

Цікаво Наодинці з природою: концепція екоготелю під Києвом із видом на Дніпро – фото

Корисна добірка моделей акрилових (матових і глянцевих) та композитних ванн:

Найголовнішимокремостоячих ванн євнутрішніх деталей (перелив, сифон). Проте естетичність зовнішнього вигляду,та приємнікомпенсують ці недоліки.

Акрилові ванни від компанії Treesse з ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka

Акрилові ванни від компанії Knief з ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka

Композитні ванни від компанії Duravit із ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka

Якщо ви можете та хочете дозволити собі окремостоячу ванну і насолоджуватися купанням із пінкою у романтичній атмосфері, то неодмінно зробіть це, а про надійність та якість потурбуються майстри та безпосередньо виробник. Така ванна буде окрасою не тільки санвузла, але й інших кімнат вашої домівки, наприклад, спальні.