Красиво, але дорого: що треба знати про окремостоячу ванну – тренд 2021

Джерело:Інтастаграм taniaplytka
Окремостояча ванна набуває дедалі більшої популярності, зокрема – серед блогерів. Та це – задоволення не з дешевих, тому перед установкою такої ванни слід добре обміркувати всі її плюси та мінуси. Цінова політика, моделі та важливі нюанси, які варто знати кожному, читайте у нашому матеріалі.
Про переваги та недоліки установки трендової ванни розповідає у своєму інстаграмі taniaplytka. Часто окремостоячу ванну монтують у куті ванної кімнати чи у ніші, але цього не варто робити:
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Для початку вам необхідно підвести до ванни всі комунікації (вода, каналізація), і тут є 2 варіанти:
Комунікації приховані у стяжці / Фото інстаграм vernichinteriors
Окремостояча ванна з подіумом у спальні / Фото behanceЗазвичай використовується підлоговий змішувач, тому не забудьте, що в нього також є внутрішня частина і її потрібно встановити ДО монтажу плитки.
Наповнення ванни водою може відбуватися через перелив, тоді комплектація буде простішою – залишиться купити змішувач та душ. Перевагою є те, що у вас не буде носика, тому можна ванну не розташовувати впритул до стіни. Це не обтяжує простір навколо ванни та додає легкості.
Окремостояча ванна із підлоговим змішувачем / Фото google
Обслуговування сифону такої ванни можливе лише через верх. Якщо станеться щось серйозне – тоді доведеться ванну "підіймати". Якщо ж у вас будуть неполадки саме в переливі (який захований в стінку ванни) – то таку ванну відреставрувати майже неможливо. Тому варто обирати надійних та якісних виробників.
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Акрилові ванни від компанії Treesse з ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka
Акрилові ванни від компанії Knief з ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka
Композитні ванни від компанії Duravit із ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka
Якщо ви можете та хочете дозволити собі окремостоячу ванну і насолоджуватися купанням із пінкою у романтичній атмосфері, то неодмінно зробіть це, а про надійність та якість потурбуються майстри та безпосередньо виробник. Така ванна буде окрасою не тільки санвузла, але й інших кімнат вашої домівки, наприклад, спальні.