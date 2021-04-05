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Для початку вам необхідно підвести до ванни всі комунікації (вода, каналізація), і тут є 2 варіанти:

Комунікації приховані у стяжці / Фото інстаграм vernichinteriors

Окремостояча ванна з подіумом у спальні / Фото behance

Зазвичай використовується підлоговий змішувач, тому не забудьте, що в нього також є внутрішня частина і її потрібно встановити ДО монтажу плитки.

Наповнення ванни водою може відбуватися через перелив, тоді комплектація буде простішою – залишиться купити змішувач та душ. Перевагою є те, що у вас не буде носика, тому можна ванну не розташовувати впритул до стіни. Це не обтяжує простір навколо ванни та додає легкості.

Окремостояча ванна із підлоговим змішувачем / Фото google

Обслуговування сифону такої ванни можливе лише через верх. Якщо станеться щось серйозне – тоді доведеться ванну "підіймати". Якщо ж у вас будуть неполадки саме в переливі (який захований в стінку ванни) – то таку ванну відреставрувати майже неможливо. Тому варто обирати надійних та якісних виробників.

МАТЕРІАЛИ, з яких виготовляють окремостоячі ванни:

акрил (найпопулярніший і найдешевший );

(найпопулярніший і ); сталь та чавун (все рідше беруть металеві ванни);

(все рідше беруть металеві ванни); композит (чи штучний камінь) – найдорожчий матеріал, який має низку переваг (будь-які форми, красиві кольори, приємні тактильні відчуття).

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Корисна добірка моделей акрилових (матових і глянцевих) та композитних ванн:

Найголовнішим недоліком окремостоячих ванн є ціна та важкодоступність обслуговування внутрішніх деталей (перелив, сифон). Проте естетичність зовнішнього вигляду, "інстаграмність" та приємні тактильні відчуття компенсують ці недоліки.

Акрилові ванни від компанії Treesse з ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka

Акрилові ванни від компанії Knief з ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka

Композитні ванни від компанії Duravit із ціновим діапазоном / Фото інстаграм taniaplytka