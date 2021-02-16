Як у кіно: 5 неймовірних ванних кімнат з окремо стоячими ванними

Приймати ванну, милуючись видом з вікна – мрія багатьох людей. Сьогодні дизайнери усе частіше звертаються до окремо стоячих ванн, адже вони виглядають напрочуд естетично й оригінально.

Відомий журнал про дизайн та архітектуру Dezeen пропонує добірку розкішних ванних кімнат. Окремо стояча ванна підкреслить статус вашого помешкання та добрий смак господарів. Сьогодні є чималий вибір ванн: із бетону, глини, кераміки й навіть тикового дерева.

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Власне СПА

Screen House, Сідней, Австралія



Окрема ванна під похилим дахом / Фото Dezeen

Стіни цієї кімнати від підлоги до стелі вкриті чорною тактильною плиткою, що надає атмосфери СПА. А окрему ванну розмістили під підвісним світильником. Власний шарм додає асиметричний похилий дах.

Ванна з вікном

Chimney House, Сідней, Австралія



Ванна у бордово-сріблястому відтінку / Фото Dezeen

Ванна оригінального кольору розміщена поруч з вузьким вікном. Тут відкривається вид на внутрішній двір будинку. Стіни білого кольору підкреслюють незвичну текстуру ванни.

Ванна з глини

Будинок Highgate, Лондон, Велика Британія



Ванна з глини виглядає чудово / Фото Dezeen

У цій ванній кімнаті використали природні матеріали: зокрема, стіни побілені вапном. А ванну незвичайної форми виготовили із суміші піску, різних глин та мінералів.

Бетонна ванна

Арт-вілла, Коста-Рика



Бетонна ванна з видом на джунглі / Фото Dezeen

Дім зведений із бетонних плит, а панорамні вікна виходять просто на джунглі. У концепцію приміщення чудово вписалася окремо стояча бетонна ванна.

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Чорно-біла ванна і камін

Tsubo House, Лондон, Велика Британія



Ванна із суто британським характером / Фото Dezeen

Цей дім виглядає врівноважено-британським. Камін у ванній кімнаті підкреслює характер приміщення. Окрема чорно-біла ванна чудово доповнює монотонні кахлі на підлозі та насичений болотний колір стін.