Ця будівля в Техасі, США, була визнана енергоефективною. Її назвали такою, що спрямована на оздоровлення працівників.

Проєкт був створений для Техаської компанії взаємного страхування, що розташована в місті Остін, повідомляє Inhabitat.

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Будівля є надзвичайно енергоефективною / Фото Inhabitat

Будівля має чотири поверхи. При її розробці дотрималися світової інноваційної стратегії LEED "Дизайн для активних користувачів".

Основою цієї стратегії є здоровий спосіб життя й активність на робочому місці. Працівники більшу частину дня проводять в русі, а не сидячи за столом.



В інтер'єрі використали вертикальне озеленення / Фото Inhabitat

Кожен зі співробітників отримує пристрій для відстеження власної активності та біометричних показників. Цей пристрій дає також змогу входити до будівлі.

Дизайн був втілений у життя студією Studio8 Architects.

Офіс спеціально побудували в районі, де багато велосипедних доріжок, пішоходів і прихильників активного життя.



Внутрішній дворик з зеленими насадженнями / Фото Inhabitat

За енергоефективність відповідає спеціальний "ізоляційний конверт", яким оздобили фасад будівлі. Тут зробили добре загерметизовані вікна, щоб зберігати тепло. У стінах і стелі розмістили світлодіоди, що працюють лише в темний час тощо.

Усе це має на меті зменшити енергетичний слід будівлі і її вплив на довкілля.



Логотип компанії теж зробили з використанням екоматеріалів / Фото Inhabitat

Окрім того, працівники мають доступ до тренажерного залу, зручні столи для роботи стоячи й програму Green Housekeeping, що відповідає за чистоту.

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Можна працювати в саду на даху / Фото Inhabitat

Для оздоблення стін використали вертикальне озеленення, а на даху створили маленький сад. У саду є підключення до Wi-Fi, що спонукає працівників проводити робочі години на свіжому повітрі.

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