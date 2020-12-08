У цій квартирі зробили стильний ремонт і додали безліч функціональних акцентів. Розповідаємо, як виглядає однокімнатна квартира-студія у Рівному.

Про інтер'єр однокімнатної квартири повідомляє Djournal.

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У квартирі зробили єдиний простір / Фото Djournal

Проєкт створили дизайнери TAK office.

Квартира-студія має площу 40 квадратних метрів. В інтер'єрі використали теплі деревні відтінки, а також колір морської хвилі.



Диван розмістили в ніші / Фото Djournal

У квартирі майже немає перегородок. Відкритий простір виконує функції вітальні, спальні, а також кухні і їдальні. Закритими є гардероб та душова кімната.

Цікавим рішенням стало відкидне ліжко. Вдень його можна скласти й заховати у шафі. Спальню можна також відділити шторами й зробити своєрідну кімнату в кімнаті.

Акцентом в інтер'єрі стала кухня. Її фасад кольору морської хвилі створює атмосферу в приміщенні. У квартирі використали кожен сантиметр корисної площі, тому кухню й вбудовані шафи зробили висотою до стелі.



Приховане освітлення в зоні кухні / Фото Djournal

У квартирі зробили незвичне освітлення: світильники зроблені так, що не мають привертати зайвої уваги.

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У санвузлі використали живі рослини / Фото Djournal

Між шафами утворилася ніша. Її оздобили деревом і встановили там двомісний диван.

Санвузол оздобили у світлих кольорах. Тут є багато шафок для зберігання речей. Інтер'єр доповнюють живі рослини.

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