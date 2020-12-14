Новий рік та Різдво усе ближче, отже, саме час виготовляти святковий декор. Обов'язково зробіть деякі іграшки й прикраси власноруч – це допоможе створити атмосферу в домі.

Редакція Дизайн 24 розповідає, як прикрасити дім простим та екологічним декором.

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Зірку з паперу зможе виготовити навіть дитина / Фото Azbukivedia

Різдвяна зірка – прикраса, яку можна зробити власноруч. Цей процес дуже подобається дітям, тому неодмінно робіть зірки усією родиною.

Що потрібно для різдвяної зірки:

папір: обирайте кольорові варіанти, папір з візерунками або пергамент,

ножиці,

клей,

олівець,

зручна робоча поверхня.



Обирайте красивий папір / Фото Jvlife

Як виготовити різдвяну зірку:

Виріжте з паперу два квадрати: один більшого розміру, другий – меншого. Кожен лист паперу зігніть на 4 частини, а потім – розігніть.

Складіть листи по діагоналі, теж розігніть. Так ви зробите лінії, за якими потрібно буде орієнтуватися при створенні зірки.



З паперу потрібно вирізати квадрати та зігнути їх / Фото Jvlife

На кожній із прямих ліній посередині поставте крапку олівцем. Діагональні лінії не чіпайте.

Розріжте листи по лініях до відміток. Зігніть папір, загортаючи до діагональних ліній.

По одній половинці з кожного боку намажте клеєм. Склейте половинки так, щоб одна налягала на другу. Повторіть усі процедури з іншим квадратом.



Зігніть заготовку до діагональних ліній і склейте / Фото Jvlife

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Ви отримаєте дві половинки зірки. Склейте їх між собою так, щоб промені не налягали один на інший.



Дві половинки, які потрібно склеїти / Фото

Найкраще використовувати спеціальний клей для паперу та картону.



Зірка буде виглядати так / Фото Azbukivedia

Ваша чудова різдвяна зірка готова.



Зірки прикрасять будь-який інтер'єр / Фото Zvetnoe



Експериментуйте з формами / Фото Zvetnoe

Сьогодні існує чималий вибір зірок, які можна придбати. Однак завжди цікавіше зробити прикраси власноруч.