Традиційна різдвяна прикраса: як зробити об'ємну зірку з паперу власноруч – ідеї з фото
Новий рік та Різдво усе ближче, отже, саме час виготовляти святковий декор. Обов'язково зробіть деякі іграшки й прикраси власноруч – це допоможе створити атмосферу в домі.
Редакція Дизайн 24 розповідає, як прикрасити дім простим та екологічним декором.
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Зірку з паперу зможе виготовити навіть дитина / Фото Azbukivedia
Різдвяна зірка – прикраса, яку можна зробити власноруч. Цей процес дуже подобається дітям, тому неодмінно робіть зірки усією родиною.
Що потрібно для різдвяної зірки:
- папір: обирайте кольорові варіанти, папір з візерунками або пергамент,
- ножиці,
- клей,
- олівець,
- зручна робоча поверхня.
Обирайте красивий папір / Фото Jvlife
Як виготовити різдвяну зірку:
Виріжте з паперу два квадрати: один більшого розміру, другий – меншого. Кожен лист паперу зігніть на 4 частини, а потім – розігніть.
Складіть листи по діагоналі, теж розігніть. Так ви зробите лінії, за якими потрібно буде орієнтуватися при створенні зірки.
З паперу потрібно вирізати квадрати та зігнути їх / Фото Jvlife
На кожній із прямих ліній посередині поставте крапку олівцем. Діагональні лінії не чіпайте.
Розріжте листи по лініях до відміток. Зігніть папір, загортаючи до діагональних ліній.
По одній половинці з кожного боку намажте клеєм. Склейте половинки так, щоб одна налягала на другу. Повторіть усі процедури з іншим квадратом.
Зігніть заготовку до діагональних ліній і склейте / Фото Jvlife
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Ви отримаєте дві половинки зірки. Склейте їх між собою так, щоб промені не налягали один на інший.
Дві половинки, які потрібно склеїти / Фото
Найкраще використовувати спеціальний клей для паперу та картону.
Зірка буде виглядати так / Фото Azbukivedia
Ваша чудова різдвяна зірка готова.
Зірки прикрасять будь-який інтер'єр / Фото Zvetnoe
Експериментуйте з формами / Фото Zvetnoe
Сьогодні існує чималий вибір зірок, які можна придбати. Однак завжди цікавіше зробити прикраси власноруч.
Варіанти різдвяних зірок / Фото liagriffith.com
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