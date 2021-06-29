Обтічні форми та незвичні лінії: як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Джерело:24 канал
Меблі з закругленими краями та використання природних матеріалів допомагають дизайнерам та архітекторам досягнути більшого затишку в оселях. Обтічні форми створюють легкі планування навіть в невеликих кімнатах.
Закруглені краї в невеликому приміщенні – ідеальне рішення, яке дозволяє уникнути незручних кутів та неприємних ударів мізинця об гострі ніжки меблів. У просторих кімнатах заокруглений концепт допомагає виділити меблі та закцентувати на формах кількох предметів.
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Подіум з панорамними вікнами / Фото Home-designing
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing
Крім того, меблі з заокругленими кутами прекрасно поєднуються з арками, декором та перегородками. А в сьогоднішньому проєкті таке рішення ще й корелює з архітектурним рішенням. Так панорамні прямокутні вікна з заокругленими кутами додають апартаментам футуристичності та дозволяють облаштовувати простір відповідними меблями.
Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing
Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing
Вигнутий диван відразу задає тему округлих предметів в просторі та наголошує на білій схемі інтер'єру. Журнальні столики повторюють його форму та створюють тональне перекриття перед світлим та масивним диваном. Додатковий контраст додають асиметричні килими.
Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing
Люстра їдальні повторює форму столу / Фото Home-designing
Зона їдальні / Фото Home-designing
Завдяки скляній поверхні, люстра відбиває ребристі деталі / Фото Home-designing
Журнальний столик з декоративними скляними чашами та вазами красиво заповнює круглий отвір в перегородці, виготовленій з мікроцементу.
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing
Телевізор, вмонтований в перегородку поруч з отвором. Таким чином дизайнери підкреслили однаково важливе значення обидвох елементів у вітальні. Через щілину відкривається вид на їдальню.
Дерев'яна платформа створює дворівневе планування вітальні. Простір під платформою не має меж, а консольні сходинки створюють ефект плавучості. Платформа виокремлює зону відпочинку, звідки відкривається прекрасна панорама на схил пагорбів.
Консольні сходи створюють ілюзію польоту / Фото Home-designing
Товста перегородка між вітальнею і прилеглою їдальнею не порушує гладкість концепту. Архітектори подбали, щоб мінімізувати гострі кути та використати конструкцію з максимальною користю.
Апартаменти поділені масивною перегородкою /Фото Home-designing
На кухні багато містких полиць / Фото Home-designing
В центрі кухні масивна стільниця / Фото Home-designing
Стільниця оснащена необхідною технікою / Фото Home-designing
Завдяки унікальному кухонному острову, кухня отримує незвичний вигляд. Стільниця оснащена широкою раковиною та індукційною плиткою. На широких полицях та закритих тумбах розміщено все необхідне приладдя.