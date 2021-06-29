Закруглені краї в невеликому приміщенні – ідеальне рішення, яке дозволяє уникнути незручних кутів та неприємних ударів мізинця об гострі ніжки меблів. У просторих кімнатах заокруглений концепт допомагає виділити меблі та закцентувати на формах кількох предметів.

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Подіум з панорамними вікнами / Фото Home-designing



Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing

Крім того, меблі з заокругленими кутами прекрасно поєднуються з арками, декором та перегородками. А в сьогоднішньому проєкті таке рішення ще й корелює з архітектурним рішенням. Так панорамні прямокутні вікна з заокругленими кутами додають апартаментам футуристичності та дозволяють облаштовувати простір відповідними меблями.



Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing



Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing

Вигнутий диван відразу задає тему округлих предметів в просторі та наголошує на білій схемі інтер'єру. Журнальні столики повторюють його форму та створюють тональне перекриття перед світлим та масивним диваном. Додатковий контраст додають асиметричні килими.



Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing



Люстра їдальні повторює форму столу / Фото Home-designing



Зона їдальні / Фото Home-designing



Завдяки скляній поверхні, люстра відбиває ребристі деталі / Фото Home-designing

Журнальний столик з декоративними скляними чашами та вазами красиво заповнює круглий отвір в перегородці, виготовленій з мікроцементу.



Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing



Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing



Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing



Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing

Телевізор, вмонтований в перегородку поруч з отвором. Таким чином дизайнери підкреслили однаково важливе значення обидвох елементів у вітальні. Через щілину відкривається вид на їдальню.

Дерев'яна платформа створює дворівневе планування вітальні. Простір під платформою не має меж, а консольні сходинки створюють ефект плавучості. Платформа виокремлює зону відпочинку, звідки відкривається прекрасна панорама на схил пагорбів.



Консольні сходи створюють ілюзію польоту / Фото Home-designing

Товста перегородка між вітальнею і прилеглою їдальнею не порушує гладкість концепту. Архітектори подбали, щоб мінімізувати гострі кути та використати конструкцію з максимальною користю.



Апартаменти поділені масивною перегородкою /Фото Home-designing



На кухні багато містких полиць / Фото Home-designing



В центрі кухні масивна стільниця / Фото Home-designing



Стільниця оснащена необхідною технікою / Фото Home-designing

Завдяки унікальному кухонному острову, кухня отримує незвичний вигляд. Стільниця оснащена широкою раковиною та індукційною плиткою. На широких полицях та закритих тумбах розміщено все необхідне приладдя.