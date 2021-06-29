Закруглені краї в невеликому приміщенні – ідеальне рішення, яке дозволяє уникнути незручних кутів та неприємних ударів мізинця об гострі ніжки меблів. У просторих кімнатах заокруглений концепт допомагає виділити меблі та закцентувати на формах кількох предметів.

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Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Подіум з панорамними вікнами / Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing

Крім того, меблі з заокругленими кутами прекрасно поєднуються з арками, декором та перегородками. А в сьогоднішньому проєкті таке рішення ще й корелює з архітектурним рішенням. Так панорамні прямокутні вікна з заокругленими кутами додають апартаментам футуристичності та дозволяють облаштовувати простір відповідними меблями.

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing

Вигнутий диван відразу задає тему округлих предметів в просторі та наголошує на білій схемі інтер'єру. Журнальні столики повторюють його форму та створюють тональне перекриття перед світлим та масивним диваном. Додатковий контраст додають асиметричні килими. 

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Меблі та декор з заокругленими кутами / Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Люстра їдальні повторює форму столу / Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Зона їдальні / Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Завдяки скляній поверхні, люстра відбиває ребристі деталі / Фото Home-designing 

Журнальний столик з декоративними скляними чашами та вазами красиво заповнює круглий отвір в перегородці, виготовленій з мікроцементу.

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Меблі та декор з заокругленими кутами /Фото Home-designing

Телевізор, вмонтований в перегородку поруч з отвором. Таким чином дизайнери підкреслили однаково важливе значення обидвох елементів у вітальні. Через щілину відкривається вид на їдальню.

Дерев'яна платформа створює дворівневе планування вітальні. Простір під платформою не має меж, а консольні сходинки створюють ефект плавучості. Платформа виокремлює зону відпочинку, звідки відкривається прекрасна панорама на схил пагорбів. 

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Консольні сходи створюють ілюзію польоту / Фото Home-designing

Товста перегородка між вітальнею і прилеглою їдальнею не порушує гладкість концепту. Архітектори подбали, щоб мінімізувати гострі кути та використати конструкцію з максимальною користю. 

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Апартаменти поділені масивною перегородкою /Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
На кухні багато містких полиць / Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
В центрі кухні масивна стільниця / Фото Home-designing

Як виглядає інтер'єр без гострих кутів
Стільниця оснащена необхідною технікою / Фото Home-designing

Завдяки унікальному кухонному острову, кухня отримує незвичний вигляд. Стільниця оснащена широкою раковиною та індукційною плиткою. На широких полицях та закритих тумбах розміщено все необхідне приладдя.